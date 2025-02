Carolina Soto se quebró al recordar a un miembro de su familia fallecido: Así lleva el duelo

La presentadora de Día a Día Carolina Soto preocupó a sus admiradores el pasado 10 de febrero al confirmar que un miembro fundamental de su hogar había fallecido. Se trata de su perrita Praga , quien la acompañó durante más de una década y se ganó el amor tanto de ella como también de sus hijos y esposo.

Mira también: La familia de Carolina Soto tiene una nueva integrante perruna que no todos conocen: ella es Matilda

Luego de confesar el motivo del deceso , la empresaria volvió a aparecer en redes sociales este 13 de febrero para agradecerles a todos los seguidores que se tomaron el tiempo de escribirle mensajes de aliento, añadiendo que entienden muy bien lo difícil que es llevar el duelo de una mascota.

"Esto ha sido durísimo para mí (...) Nunca me imaginé que para tantas personas fuera realmente tan importante perder una mascota y he recibido mensajes y de verdad que eso me ha ayudado mucho, leerlos con consejos, con palabras que motivan, gente que se identifica y que le ha pasado algo similar", explicó.

Publicidad

No te pierdas: El hijo de Carolina Soto, presentadora de Día a Día, estuvo a punto de morir

De igual forma, aseguró que Praga fue un regalo de su pareja y agregó que ella estuvo en momentos trascendentales de su existencia como el nacimiento de sus dos hijos o la muerte de su hermana Sofía el 26 de julio de 2015.

Publicidad

"Digo 'qué fortuna que pude tenerla, disfrutarla' y bueno, les confieso que me hace muy feliz saber que sirvió de inspiración para algunos de ustedes tener una mascota, eso me hace muy feliz y muchas personas me escribieron eso y pues me encanta porque siento que esa es la idea también de mostrar y compartir momentos de la vida", dijo mientras lloraba.

Te puede interesar: Carolina Soto prueba por primera vez las hormigas culonas en Día a Día y esta fue su reacción

Finalmente, Soto recordó que el duelo es un proceso largo y dijo que, a pesar del dolor que puede llegar a sentir por la ausencia, la vida continúa; por lo que afirmó que seguirá enfocada tanto en su trabajo en televisión como en otros proyectos que ha emprendido, como sus publicaciones en redes sociales y su faceta como empresaria.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . Revive aquí contenido exclusivo del programa.