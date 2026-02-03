Publicidad

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero: pareja queda en riesgo - CaracolTV

Tras conversar detenidamente con la Súper Humana sobre la estrategia que llevarán a cabo en el ciclo previo a la Semifinal, el competidor de OCR va hasta la casa Gamma para llevar dos Chalecos de Sentencia.

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero: Rata entrega un nuevo chaleco

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de feb, 2026
