Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero: Rata entrega un nuevo chaleco

El capítulo 128 del ‘Desafío del Siglo XXI’ se desarrolla tras la victoria de Neos en el Box Blanco durante el Desafío de Sentencia y Servicios. Luego de ese resultado, los integrantes del equipo regresan a su casa para compartir el momento y reorganizar sus decisiones dentro de la competencia.

Mientras Neos celebra en su casa, Valentina y Rata se reúnen para definir a la segunda pareja del equipo Gamma que recibirá los Chalecos de Sentencia. Ambos analizan el impacto que esta decisión tiene en el desarrollo del juego y en las próximas visitas a los Boxes. Tras el intercambio, se concreta la elección y se establece que Rata es el encargado de llevar la prenda a la casa naranja.

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero

Rata se dirige a la casa naranja y entrega los Chalecos de Sentencia a Zambrano y Miryam. Ambos reciben la noticia sin oposición y escuchan la información relacionada con la decisión tomada por Neos.

Al inicio del capítulo, Zambrano expresó que considera que Rata evita enviarle el chaleco, ya que su intención sería apuntar a personas que se encuentran lastimadas o con menor rendimiento para sacarlas antes de la competencia. Sin embargo, con el desarrollo del episodio se muestra que la estrategia de Neos no se enfoca en esa idea. El plan del equipo se basa en generar incomodidad con la prenda y presionar a las próximas personas que deben ir a los Boxes, sin centrarse en el estado físico de los participantes.

Durante la visita de Rata a la casa naranja, Gamma le solicita ayuda para convencer a Kevyn de aportar más dinero para el arriendo.

Luego de cumplir con la entrega, el competidor de OCR regresa a la casa de Neos. Al llegar, se reúne nuevamente con la girardoteña y le cuenta cómo se desarrolla la visita, cómo reciben Zambrano y Miryam la sentencia y qué conversaciones se dan en la casa naranja.

