Murió nieta de Snoop Dogg a los 10 meses; hija del artista dejó desgarrador mensaje

La joven de 26 años anunció la muerte de su hija de 10 meses, Codi Dreaux, el sábado 31 de enero de 2026, con un desgarrador mensaje publicado en sus historias de Instagram: “Perdí al amor de mi vida”, reportó People.

Al parecer, la bebé mantenía un delicado estado de salud por su nacimiento prematuro, pues conoció el mundo tres meses antes de los previsto, debido a una grave condición llamada síndrome HELLP —una variante peligrosa de la preeclampsia que puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé—. Por lo mismo, pasó la mayoría de su vida en cuidados intensivos para neonatos y en julio de 2025 logró salir de la incubadora, contó el padre, Wayne Deuce, en una publicación de Instagram.

A mediados de enero de 2026 salió del hospital, noticia que parecía mostrar un avance en la salud de la pequeña. No obstante, días después ella murió dejando un fuerte vacío en su familia.



¿Qué condición tiene la hija de Snoop Dogg?

La tragedia ha marcado la vida de Broadus, pues ha enfrentado una larga y difícil trayectoria de salud a lo largo de su vida. Desde muy pequeña, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar múltiples órganos y que la joven ha citado como un desafío constante en su bienestar físico y emocional.



Su lucha con el lupus comenzó cuando tenía apenas seis años, y con el tiempo también ha hablado abiertamente sobre episodios de depresión, un reflejo de las dificultades de vivir con una enfermedad prolongada y sus efectos en la calidad de vida.

Además de este historial médico, en enero de 2024 Cori Broadus sufrió un derrames cerebral severo, un serio problema de salud que obligó a hospitalizarla y que marcó otro capítulo difícil en su vida.

