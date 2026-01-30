Murió famosa actriz de 'Mi Pobre Angelito' a sus 71 años

La representante de la actriz, guionista y comediante, que hizo de Kate McCallister en la película 'Mi Pobre Angelito', confirmó que O'Hara murió este viernes 30 de enero de 2026 a Variety, People y otros medios internacionales. No obstante, no se conoce si el fallecimiento de la canadiense, de 71 años, se dio por causas naturales o si luchaba contra alguna enfermedad.

Quién era Catherine O'Hara, famosa actriz de 'Mi Pobre Angelito' que murió

Nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, y es considerada una de las grandes figuras del humor norteamericano. Inició su carrera en los años 70 como parte del elenco del programa canadiense SCTV (Second City Television), donde se destacó por su versatilidad y capacidad para la improvisación. Ese espacio fue clave para su proyección internacional y la consolidó como una comediante de culto.



En el cine alcanzó enorme popularidad gracias a películas como 'Beetlejuice' (1988), en la que interpretó a Delia Deetz; 'Mi pobre angelito' (1990 y 1992), en el papel de la madre del personaje de Macaulay Culkin; y 'The Nightmare Before Christmas', en la que prestó su voz a Sally. Su estilo combina exageración, ironía y una sensibilidad muy particular que la volvió inconfundible.

En años más recientes, Catherine O’Hara vivió uno de los momentos más importantes de su carrera con la serie ´'Schitt’s Creek' (2015–2020), en la que interpretó a Moira Rose, un personaje excéntrico que le valió múltiples premios, incluido un Emmy, y el reconocimiento de una nueva generación de espectadores.



A lo largo de su trayectoria, O’Hara fue elogiada por su inteligencia artística y su capacidad para equilibrar comedia y profundidad emocional, convirtiéndose en una figura influyente y respetada dentro de la industria del entretenimiento.

