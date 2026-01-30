Publicidad

Murió actriz de 'Mi Pobre Angelito' Catherine O'Hara, a sus 71 años - CaracolTV

Murió famosa actriz de 'Mi Pobre Angelito' Catherine O'Hara, a sus 71 años. Su mánager confirmó la noticia del deceso a varios medios internacionales.

Murió famosa actriz de 'Mi Pobre Angelito' a sus 71 años

El deceso de Catherine O'Hara lo confirmó la mánager de la artista canadiense, recordada por ser la mamá de Kevin en la icónica película navideña, aunque no mencionó las razones del fallecimiento.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de ene, 2026
