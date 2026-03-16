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Quién es Daniela Alvarado, actriz que sufrió la pérdida de su bebé - CaracolTV

Daniela Alvarado informó en redes sociales que perdió a su bebé luego de cinco meses de embarazo. La noticia fue compartida el 15 de marzo, en la que habló del proceso que atravesó.

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Reconocida actriz venezolana sufrió una lamentable pérdida: "Me siento sin rumbo"

Daniela Alvarado informó en redes sociales que perdió a su bebé luego de cinco meses de embarazo. La noticia fue compartida el 15 de marzo, en la que habló del proceso que atravesó.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de mar, 2026
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