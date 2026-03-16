Reconocida actriz venezolana sufrió una lamentable pérdida: "Me siento sin rumbo"

La actriz venezolana Daniela Alvarado atravesó la pérdida de su bebé luego de cinco meses de gestación. La información se conoció el 15 de marzo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió detalles del proceso que vivió durante las semanas previas y posteriores al fallecimiento.

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En el mensaje explicó que el embarazo había alcanzado las 22 semanas y tres días. También indicó que habían pasado tres semanas desde la muerte del bebé cuando decidió hablar públicamente del tema y describir el momento personal que enfrentaba.

La actriz explicó que había grabado un video durante el embarazo en el que aparecía mostrando su vientre. Señaló que ese registro se convirtió en uno de los pocos recuerdos audiovisuales que conservaba de ese periodo. También expresó que, al cumplirse tres semanas desde el fallecimiento, atravesaba un momento de confusión frente a sus planes y actividades cotidianas.





La noticia también fue mencionada días antes por su esposo, el actor y director José Manuel Suárez, quien utilizó sus redes sociales para referirse a la situación familiar. En esa publicación informó que la pareja estaba atravesando un periodo de duelo tras la pérdida.

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Ambos habían compartido anteriormente aspectos de su vida personal con sus seguidores, por lo que la noticia generó múltiples reacciones. Mientras la pareja avanzaba en el proceso de duelo, personas cercanas, colegas del medio artístico y seguidores continuaron reaccionando en redes sociales. En los comentarios de la publicación aparecieron mensajes en los que diferentes usuarios manifestaron acompañamiento y apoyo: "Allá en el cielo le esta contando a todos que su mamá es la mejor", "Abrazo tu dolor Daniela", "Te mando mucho amor", "Solo en mano de Dios", entre otros.

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El mensaje publicado por Daniela Alvarado marcó la primera ocasión en la que la actriz habló directamente sobre la pérdida del embarazo. Con esa publicación compartió el momento que atravesaba y permitió que seguidores conocieran la situación personal que vivía junto a su familia. Desde entonces la pareja continuó recibiendo mensajes de solidaridad a través de distintas plataformas digitales. La noticia circuló en medios internacionales.

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Quién es Daniela Alvarado, actriz venezolana

Con 44 años, Daniela Alvarado había construido una trayectoria en la televisión venezolana y en producciones dramáticas transmitidas en distintos países. Es hija del actor Daniel Alvarado y siguió el camino artístico dentro de la industria audiovisual.

A lo largo de su carrera participó en varias telenovelas y proyectos televisivos que formaron parte de la programación de diferentes canales. Uno de los títulos más recordados dentro de su trayectoria fue "Juana la virgen", producción que contribuyó a ampliar su reconocimiento fuera de Venezuela.

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