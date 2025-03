Actriz colombiana habló sobre la dolorosa pérdida de su bebé: “Tuve depresión”

Cristina Umaña, reconocida actriz colombiana, contó su experiencia con la meditación, la cual inició desde el año 2020. Con esta actividad ha tenido la oportunidad de habitar con terapeutas tibetanos, compartir sus experiencias con monjes y ser parte de retiros con científicos, teniendo de esta forma disciplina y educación con su mente frente a las energías.

Adicionalmente, indicó que se interesó en ello para poder sanar tristezas, las cuales no entendía por qué le sucedían; lograr una conexión consigo misma y buscar curar las ausencias en su vida, como la de su padre y sobre todo la de su bebé.

Cristina Umaña perdió un bebé y tuvo problemas de salud

Cristina Umaña confesó en el podcast Sinceramente Cris que tuvo depresión postparto cuando perdió a su primer hijo: “Fue antes de Baltazar y pude experimentar esa depresión postparto, que es un tema que te supera y que es muy hormonal también”.

Igualmente, la actriz indicó que con su profesión no pensó en ser mamá, dado a su ocupada agenda, pues grababa, viajaba y demás; sin embargo, cuando llegó a los 30, el instinto de madre se le despertó y dio con la casualidad de que su pareja del momento, Lucas Jaramillo, deseaba ser padre, por lo que todo surgió en el momento adecuado.

Con la experiencia de su pérdida, la cual no fue agradable, reafirmó su deseo de tener un hijo y agradece que tiempo después llegará a su vida, Baltazar: “No dudé un segundo en querer ser mamá y me goce el embarazo, duré seis meses trabajando, en donde mis compañeros me consentían mucho y sentía una gran compañía”, señaló Umaña.

Así equilibra Cristina Umaña su vida personal y profesional

La ibaguereña reveló en el mismo espacio presentado por Cristina Estupiñán que logró controlar sus tiempos frente a su carrera actoral y su familia para que así ninguna intervenga con la otra: “Nunca he antepuesto mi carrera a mi maternidad, eso nunca ha sucedido y he logrado un balance”.

Finalmente, dijo que se encuentra satisfecha con este equilibrio en su vida, ya que con esto ha logrado estar presente en el crecimiento de su hijo y en sus eventos importantes, incluso ha podido tener una evolución propia, permitiéndose conocerse a sí misma en varios aspectos, siendo madre, pareja, actriz y demás.

