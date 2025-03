Jhonny Rivera confesó si piensa tener hijos a los 51 años con Jenny López

Jhonny Rivera pasa por uno de sus mejores momentos artísticos al celebrar 20 años de su carrera musical y se está preparando para dar dos grandes concierto en el Movistar Arena el 3 mayo y 13 de septiembre del 2025. Estos shows se convertirían en los eventos más importantes de su recorrido artístico, en donde la primera fecha ya está agotada gracias al respaldo de sus seguidores.

Jhonny Rivera habló sobre la probabilidad de tener más hijos

En medio de una entrevista para una cadena de radio, el intérprete de ‘El intenso’ abrió su corazón para hablar de su vida romántica, específicamente de la posibilidad de concebir hijos junto a Jenny López. “Las probabilidades no están descartadas y lo hemos hablado, pero por ahora estamos disfrutando del noviazgo, esperemos a ver”, indicó el artista.

Además, recalcó que su pareja está iniciando su carrera y cree que no es bueno pensar en un hijo en este momento debido a que conlleva varias responsabilidades y es bastante complejo. Otro factor para tomar esta decisión, son los años del colombiano y confesó: “Siento que a mi edad, aunque no me siento viejo, la adolescencia de mi hijo me va a llegar cuando esté muy mayor y no sé qué tan complicado sea”.

Esta es la razón por la que la relación de Jhonny Rivera a causado revuelo

El noviazgo que tiene con la exponente ha dado de qué hablar por la diferencia de edad, pues se llevan casi 30 años, lo mismo que tiene su hijo, por lo que ha generado alboroto en sus seguidores, tanto así que se han llegado a presentar rumores con referencia a un posible acuerdo económico.

Ante estos hechos, la cantante se ha encargado de aclarar esta polémica, indicando que el único sueldo que recibe por parte de su pareja es debido a las colaboración musical que realizan. Asimismo, el intérprete de música popular se ha referido a estos comentarios negativos, confesando que para él solo es importante sus emociones y sobre todo sentirse feliz junto a ella.

Jhonny ha dicho que con el paso de los años ha aprendido a manejar las críticas de redes sociales y a ignorarlas, ya que no le aporta nada bueno a su vida y esta acción le ha permitido llegar hasta donde se encuentra, pues desde sus inicios en la música recibía opiniones malintencionadas.