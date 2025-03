Gloria Estefan dio su honesta opinión sobre su imitadora en Yo Me Llamo: la tiene maravillada

Gloria Estefan y su doble de Yo Me Llamo ya se conocían, sin embargo, la cantante original no tiene problema con seguir hablando y evaluando el trabajo de la intérprete que participa en el Templo de la Imitación, así lo hizo en un live publicado en su cuenta de Instagram en la noche del 20 de marzo.

Gloria Estefan habló sobre su imitadora en Yo Me Llamo

Durante un video en vivo en el que hablaba del lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Raíces’, la mujer fue cuestionada por el programa de imitación colombiano y no tuvo problema al responder. Se mostró muy emocionada y confesó que sí ha visto a “la muchacha de Yo Me Llamo”.

Adicionalmente, empezó a llenar de halagos a la joven y dijo: “¡fabulosa! No lo puedo creer, a veces me confundo yo misma de que no soy yo cantando”, explicó con completa honestidad acerca de las presentaciones que ha tenido la oportunidad de ver.

Por su parte, la doble del programa de imitación ya había revelado que conoció a su artista favorita, pero en esta oportunidad Gloria Estefan dio su versión de la misma historia: “La conocí en Panamá hace unos años en una boda y es espectacular”, finalizó.

Marisabel Serna, nombre real de la participante de Yo Me Llamo, le respondió a la artista original y reposteó el contenido en sus redes sociales escribiendo: “Cuando hacemos las cosas con amor, dedicación y respeto, suceden cosas como estas, que Gloria Estefan me comenté en su live, es un gran regalo para mí. Qué emoción se siente recibir su apreciación. Wow qué maravilla 😂😊”.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar y muchos aseguran que esto es una muestra del éxito que podría tener en el futuro la participante del Templo de la Imitación y de lo mucho que ha trabajado en la Escuela de Yo Me Llamo bajo la guía de los profesores y de los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

“¡Qué éxito, hermana!”, “Super merecido y trabajado que los éxitos sigan llegando a ti ❤️🙌”, “Amiga ¡YA GANASTE! Esto es lo más gratificante 😍😍”, dicen algunos de los mensajes que le han dejado en sus plataformas digitales.

