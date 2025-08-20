Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 200 Karsu: Hakan le confiesa a Bora que tendrá una cita con Aisha, luego le pide consejos

Capítulo 200 Karsu: Hakan le confiesa a Bora que tendrá una cita con Aisha, luego le pide consejos

Bora va por algo de tomar con Hakan, allí hablan del fallecimiento de su hermano y la relación con Karsu, también aprovecha para confesarle al ‘guardia’ información acerca de Aisha.