En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo final de Karsu: Gulnaz se casa con Ihsan y Hakan con Aysa

Capítulo final de Karsu: Gulnaz se casa con Ihsan y Hakan con Aysa

Mientras los demás están preparando todo para el día tan importante, la mamá de Bora cree que Karsu está embarazada. Por lo cual, ella se inventa un dolor para ir al hospital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad