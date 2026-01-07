Dónde nacieron los hijos de Falcao y Lorelei Tarón; no tienen nacionalidad de esos países

Y es que la pareja duró varios años disfrutando de su matrimonio sin hijos, mientras Radamel Falcao García seguía creciendo en su carrera como futbolista. Precisamente por eso, el colombiano y su esposa se mudaron de Argentina, en donde él demostró su poderío de goleador con River Plate, a Europa.

Lea también: Lorelei Tarón, esposa de Falcao, se sinceró con respecto a si tiene una niñera por cada hijo



Primero llegaron a Portugal, país en el que el delantero salió campeón con Porto, y luego pasaron a España, en donde el delantero se ganó el cariño de la gente de Atlético de Madrid. Unas temporadas más tarde, Falcao fichó por Mónaco y allí nació su primera hija, Dominique.

El colombiano dio el salto a la Premier League, cuando jugó en Chelsea y Manchester United, y en Inglaterra nació Desirée, la segunda hija del delantero, que anunció su regreso a Millonarios en 2026.

Anette, la tercera hija de la pareja, también nació en Mónaco, mientras que Jedediah, el único hijo varón del ‘Tigre’, llegó al mundo en Turquía, pues en ese momento tu familia vivía en Estambul, porque el futbolista jugaba en Galatasaray. Heaven, la menor de la familia García Tarón, nació en España, en la época en la que su papá jugaba para el Rayo Vallecano.



Publicidad

Qué nacionalidad tienen los hijos de Falcao García y Lorelei Tarón

Aunque los cinco hijos de Falcao y Lorelei Tarón tienen derecho a la nacionalidad colombiana y argentina, por el origen de sus padres, en realidad son polacos, pese a que ninguno nació en Polonia.

La propia cantante explicó, en una publicación pasada, que la decisión de registrar a sus hijos como ciudadanos de Polonia se debe a su propia ascendencia polaca y a que ella posee la nacionalidad de ese país además de la argentina. Por ello, dijo, la pareja optó por otorgarles esa ciudadanía a todos sus hijos.

Publicidad

Ninguno de los menores adquirió automáticamente la nacionalidad del país de su nacimiento, pues los países de Europa no la entregan a menos de que uno de los padres tenga la de alguna de las naciones del continente y se la transfiera a sus niños.

Lea también: Muestran imágenes de la casa de Falcao García en Miami; la vista es envidiable

Más adelante, podrían tramitar también la nacionalidad colombiana y argentina para sus hijos, si así lo desean en el futuro. No obstante, con la de Polonia tienen la posibilidad de viajar a más países sin visas.