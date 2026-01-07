Gero, del 'Desafío', cumplió años, Manuela lo felicitó y reveló foto con él dándose un beso

A tan solo unos días del regreso del 'Desafío Siglo XXI' a la programación de Caracol Televisión, Gero cumplió 25 años y a través de su cuenta de Instagram se conoció los diferentes mensajes que le enviaron para celebrar este día tan importante.

Beso de Manuela y Gero, del 'Desafío'

El posteo que más llamó la atención fue el de la exparticipante Manuela. Ella, no solo le dejó el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños a mi niño lindo". Sino que también mostró ese beso que se dieron, los buenos momentos que han pasado y la vez que fueron al gimnasio. Además, también subió un video en donde están los dos en pleno concierto, disfrutando de la mejor música y claramente, una excelente compañía.



Mensaje de Juan Pablo Ángel a Gero, del 'Desafío' en su cumpleaños

Por otra parte, Juan Pablo Ángel, el progenitor del participante del 'Desafío' también quiso dejarle un mensaje y en inglés. Compartió fotos con él de esos momentos únicos, en la que se nota la complicidad que hay entre padre e hijo.





"Sigue creyendo en ti mismo y persiguiendo lo que más te importa. No importa la edad que tengas, siempre te estaré animando y probablemente te daré consejos que no pediste 😉 ¡Te amo siempre!", afirmó.

Asimismo, sus fans no dudaron en enviarle mensajes de cumpleaños y hasta resaltó el del exparticipante del 'Desafío', Camilo, quien perteneció al equipo Omega y salió de la competencia antes de la semifinal. Él le dijo que es "el mejor" y añadió unos emojis de fuego en la publicación.

"Bendiciones Gero hermoso, Dios guíe siempre tu vida", "feliz cumpleaños mi amor bello, vida y salud para ti", "feliz cumple maravilloso ser", "que Dios te bendiga y cumplas muchísimos años más", dijeron algunos. Además, dentro de los comentarios también se encuentra el de Rosa, con quien hace dupla en el programa de los colombianos, "My love" y lo acompañó con un corazón y caritas de enamorada. Ahora sus fans estarán atentos a lo que pasará con él en el reality que regresa el lunes 12 de enero.

