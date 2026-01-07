Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Gero y Manuela, del 'Desafío', se besaron; ella mostró foto del momento

Gero, participante del 'Desafío Siglo XXI', cumplió 25 años y sus amigos no dudaron en escribirle en este día tan importante; el que más impactó fue el de Manuela, quien mostró varios fotos con él.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Gero, del 'Desafío', cumplió años, Manuela lo felicitó y reveló foto con él dándose un beso

El participante del 'Desafío Siglo XXI' cumplió 25 años este seis de enero y a través de su cuenta de Instagram mostraron los mensajes que le escribieron sus amigos y familiares.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Gero, del 'Desafío', cumplió años, Manuela lo felicitó y reveló foto con él dándose un beso