Video de Yina Calderón junto a Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano

Yina Calderón sigue impactando a sus seguidores por los videos que sube a sus redes sociales. Recientemente se dejó ver muy feliz junto a Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón sorprende al aparecer con el ex de Aida Victoria Merlano en Guatapé

Los usuarios de Instagram no dudaron en reaccionar al ver a Calderón junto a Juan David Tejada, tras lo ocurrido con la barranquillera. Además, Yina dijo una frase mientras grababa al hombre en la piscina.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de ene, 2026
