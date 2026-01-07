Yina Calderón sorprende al aparecer con el ex de Aida Victoria Merlano en Guatapé

Yina Calderón sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad fue por posar junto al exnovio de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada. La DJ fue mostrando en su cuenta de Instagram cómo llegó a Guatapé y las personas que la estaban acompañando.

Video de Yina Calderón con le ex de Aida Victoria Merlano

A muchos les dio curiosidad por cómo llamó a Tejada "el amor de mi vida". En medio de su paz en la pisicina, hizo saludar al hombre ante la cámara y luego ocurrió algo que sorprendió aún más, a todos los usuarios. Fue cuando ella apareció abrazada con él y de fondo puso la canción de Anuel AA y Karol G 'Secreto', además un corazón en toda la pantalla.



Los seguidores no dudaron en reaccionar y hasta mencionaron Shakira, quien lanzó en el 2023 el Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap. Ella hace una comparación entre dos modelos de automóviles, Twingo y Ferrari, y esto lo utilizaron los usuarios para referirse a este caso.

"Eso si es cambiar un Ferrari por un Twingo jajaja como dijo Shakira", "esa es la mujer que el se merece", "ella siempre quiere la vida de todo mundo, menos la de ella", "Yina siempre sabe cómo encender las redes", "díganme que es IA", "Yina no decía pues, que el agropecuario solo se quería aprovechar de la fama de Aida", "a ella le encanta ver el mundo arder", "causa gracia que tengan que juntarse para dar de que hablar", "quién le va a impedir que se codee con otros creadores de contenido", dijeron algunos.



Cuántos años tiene Yina Calderón

Yina Calderón es una influenciadora y empresaria digital colombiana nacida el 11 de julio de 1991 en Oporapa, Huila, por lo que tiene 34 años. Su nombre se ha posicionado con fuerza en redes sociales gracias a una personalidad directa, sin filtros y a un estilo que no pasa desapercibido. Con el tiempo, ha construido una comunidad que sigue de cerca su vida personal, sus opiniones y su evolución como figura pública, convirtiéndola en una de las creadoras de contenido más comentadas del país.

La mujer se caracteriza por hablar abiertamente sobre las críticas que ha enfrentado, el impacto del juicio social y la forma en la que ha transformado esas experiencias en motor personal. Ha desarrollado proyectos propios como emprendedora, ha explorado la música como DJ y mantiene una presencia constante en plataformas digitales, donde suele generar debate.