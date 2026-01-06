Cuánta plata entregaron en 'La Danza de los Millones': una mujer recibió ayuda

En el capítulo 12 de La Danza de los Millones se entregó una importante suma de dinero a un colombiano, quien solo tuvo que responder correctamente a una pregunta hecha por la presentadora Laura Acuña.

En este episodio, los equipos estuvieron conformados por reconocidos actores: en el equipo azul compitieron Aida Morales y Juan David Galindo, mientras que en el rosa lo hicieron Endry Cardeño y Hanz Martínez. A lo largo de las pruebas, ambos equipos fueron sumando dinero que terminó aumentando la bóveda del cerdito.



Cuánto dinero entregaron en La Danza de los Millones

Durante los diferentes juegos, el acumulado fue creciendo hasta alcanzar un monto significativo, gracias a los resultados de cada reto y al dinero enviado directamente a la bóveda. Finalmente, el valor total disponible para un colombiano llegó a $68.375.000.

La pregunta que definió todo fue:

“_¿A qué página deben inscribirse los colombianos que quieran ser millonarios?”

Tras responder correctamente, Bárbara se llevó más de 65 millones de pesos.



Qué equipo ganó en La Danza de los Millones

En el primer juego, el Laberinto de Agujeros, ambos equipos sintieron la presión del dinero en juego y, al final, a la bóveda llegaron $10.000.000, suma que quedó en manos del equipo rosa.

En el segundo reto, Chanchi Carrusel, Aida Morales y Juan David Galindo lograron sumar $250.000 y, tras el cierre de la prueba, el equipo rosa acumuló $6.500.000, lo que permitió que el dinero para los colombianos ascendiera a $13.500.000.

Más adelante, en Derribar lingotes, el equipo rosa sumó $3.000.000, mientras que el azul alcanzó $6.000.000. Con esto, a la bóveda llegaron $11.000.000, alcanzando un acumulado de $34.500.000.

En el cuarto juego, Telas aéreas, el equipo azul se quedó con $4.125.000 tras superar al rosa. Posteriormente, Godoy envió $15.000.000 directamente al cerdito, llevando el acumulado a $50.375.000.

Durante Carritos en Chancilandia, ambos equipos empataron y se llevaron $6.000.000 cada uno, mientras que a la bóveda llegaron $8.000.000, alcanzando un total de $58.375.000.

Finalmente, en Alimentar al Chancho, llegaron $10.000.000 más a la bóveda. El equipo azul ganó la prueba y se quedó con el dinero del equipo rosa.

Cifra total: el equipo rosa obtuvo $22.500.000 y el equipo azul $29.125.000, quedándose con la victoria.

