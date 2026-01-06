Capítulo 12 La Danza de los Millones: cuatro actores hacen sufrir a Laura Acuña en los juegos - CaracolTV Cuatro reconocidos actores se enfrentaron en La Danza de los Millones: Aida Morales y Juan David Galindo integraron el equipo azul, mientras que Endry Cardeño y Hanz Martínez compitieron en el rosa.