Capítulo 14 La Danza de los Millones: 9 de enero - CaracolTV
En este capítulo, Diana Ángel y Juan Felipe Samper compiten por el equipo azul, mientras que Aroha Hafez y Quique Sanmartín representan al equipo rosa.
Capítulo 14 La Danza de los Millones: españoles vs. colombianos: nadie quiere irse con los bolsillos vacíos
47:09 min
La Danza de los Millones - Capítulo 14:
españoles vs. colombianos: nadie quiere irse con los bolsillos vacíos
46:00
Capítulo 13
un equipo por poco deja sin un solo peso a su rival
46:44
Capítulo 12
cuatro actores hacen sufrir a Laura Acuña en los juegos
45:33
Capítulo 11
los humoristas ganaron casi el doble que las actrices
47:09
Capítulo 14
españoles vs. colombianos: nadie quiere irse con los bolsillos vacíos
Capítulo 14 La Danza de los Millones: españoles vs. colombianos: nadie quiere irse con los bolsillos vacíos
En este capítulo, Diana Ángel y Juan Felipe Samper compiten por el equipo azul, mientras que Aroha Hafez y Quique Sanmartín representan al equipo rosa.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
8 de Enero, 2026
