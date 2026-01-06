Hasta cuándo se puede participar en 'La Danza de los Millones', de Caracol Televisión

El momento más esperando por todos los televidentes, es cuando Laura Acuña llama a un colombiano en 'La Danza de los Millones', para llevarse mucho dinero. Por lo cual, algunos tienen la duda hasta cuándo va el programa para inscribirse y no perderse la oportunidad de ser el afortunado de la noche, como recientemente lo fue María Victoria que se llevó $79.750.000.

Hasta cuándo se puede participar en 'La Danza de los Millones'

Solo queda una semana para que los colombianos puedan ser millonarios, es decir, hasta el nueve de enero. No te quedes sin participar en 'La Danza de los Millones', y aquí te explicamos cómo puedes hacerlo, paso a paso, y ser uno de los posibles ganadores.



Cómo inscribirse a 'La Danza de los Millones'

Primero hay que registrase en Ladanzadelosmillones.com, para aquellas personas que no tengan cuenta en la plataforma de ditu. Posteriormente, deberán darle clic en 'Empezar', para continuar con el proceso. Después, aparecerán cinco campos para añadir los siguientes datos personales: nombre, fecha de nacimiento, género, contraseña y finalmente confirmarla.



Posteriormente, hay que aceptar términos y condiciones, y también autorizar el tratamiento de datos. Antes de finalizar, no olvides poner el número de cédula y el teléfono a donde quieres que te llamen de 'La Danza de los Millones'. Y listo, así de fácil ya puedes estar a un paso de ganarte todos esos fajos de billetes.

Cuál equipo ganó anoche en 'La Danza de los Millones'

En el duelo entre actores y humoristas, el equipo rosa estuvo integrado por Norma Nivia y Eliana Diosa, mientras que el azul lo conformaron Boyacoman y Jhovanoty. La competencia comenzó con un empate en el primer juego, donde ambos equipos obtuvieron $2.125.000. En la segunda prueba, los humoristas tomaron la delantera y lograron una mejor cifra que sus rivales, lo que les permitió ir consolidando su ventaja.





Más adelante, las actrices reaccionaron y se quedaron con el tercer juego, aunque el equipo azul volvió a imponerse en el siguiente enfrentamiento. Estuvo bien reñido cada pista, pero solo uno se quedó con la victoria. Al finalizar la jornada, el equipo azul se quedó con el triunfo al reunir $25.375.000, superando ampliamente al equipo rosa, que alcanzó $14.875.000.

