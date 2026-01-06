Hasta cuándo se puede participar en 'La Danza de los Millones', de Caracol Televisión

Publicidad

Cuándo se acaba 'La Danza de los Millones', de Caracol Televisión

No te puedes perder todas las noches 'La Danza de los Millones', en donde los colombianos podrán ganarse mucho dinero tras inscribirse en la página. Descubre todos los detalles aquí.

Todas las noches, los televidentes se conectan con 'La Danza de los Millones' para poderse ganar mucho dinero. Los fajos que los famosos no sumen, van directo a la bóveda para los colombianos.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 6 de ene, 2026
