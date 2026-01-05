Cuánto dinero se llevó el televidente en 'La Danza de los Millones': esto le preguntaron

A las 10:24 p.m. Laura Acuña saludó a todos los televidentes, para luego llamar a un colombiano que tuvo la fortuna de llevarse mucho millones. María Victoria, de Cali, fue la que contestó y afirmó que no sabe aún en qué se gastará la plata. Posteriormente, le preguntaron un nombre de los participantes del equipo azul y al contestar Boyacoman, le confirmaron que se ganó $79.750.000

