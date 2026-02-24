Publicidad

Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel' HOY 24 febrero: capítulo 5 - CaracolTV

Daniel Rián y Carlos Tobío se convierten en dos de los 20 líderes para conformar su propio grupo en la competencia; ambos tienen el perfil que buscan los jurados, el de tener voces y técnicas versátiles.

Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel': uno cuenta con un Grammy junto a Jorge Celedón

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de feb, 2026
