Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel': uno cuenta con un Grammy junto a Jorge Celedón

Daniel Rián es anunciado como el primer líder de la noche. Durante su presentación, los jurados le indican que encaja con el formato del programa debido a su capacidad para interpretar diversos estilos musicales y ajustarse a las dinámicas de cada reto. Con este nombramiento, asume la responsabilidad de seleccionar y dirigir a los integrantes de su equipo, en una etapa en la que el nivel de exigencia aumenta y cada decisión influye en el desarrollo de la competencia.

Mira también:Gian Marco y Kike Santander ruegan por un botón verde para no perder grandes talentos



Rián cuenta con una trayectoria amplia en la industria musical. Se desempeña como multi-instrumentista, arreglista y compositor, y ha participado en distintos proyectos dentro del ámbito profesional. Además, forma parte del equipo de trabajo del cantante Jorge Celedón, con quien participa en la producción del tema “Toda la Verdad”, incluido en el álbum “Ni un Paso Atrás”, trabajo que obtiene el reconocimiento del Grammy Latino. Esta experiencia respalda su recorrido y se suma a los elementos que el jurado tiene en cuenta al otorgarle el liderazgo.

El segundo líder anunciado es Carlos Tobío, quien acumula 12 años de experiencia en la industria musical. En 2015 lanza el tema “Zumbando”, producción que marca un punto relevante en su carrera como artista profesional y amplía su reconocimiento dentro del género vallenato. A partir de ese momento, consolida su presencia en escenarios y proyectos musicales.





Tobío es conocido con el nombre artístico “El elegante del Vallenato”, denominación que acompaña su propuesta dentro del género y que se relaciona con su identidad como intérprete. Con su designación como líder, también asume la tarea de conformar un grupo competitivo y preparar a sus integrantes para las siguientes fases del programa.

Publicidad

Con la elección de Daniel Rián y Carlos Tobío, ‘A Otro Nivel’ avanza en la conformación de los equipos que competirán bajo la guía de cada líder, en una temporada en la que la versatilidad vocal y la experiencia profesional marcan el desarrollo de la competencia.

Mira también: ¿Cuánto tiempo lleva de carrera Gian Marco? Ha estado presente por décadas en hogares colombianos

Publicidad

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

