Gian Marco y Kike Santander ruegan por un botón verde para no perder grandes talentos

La etapa de audiciones de A otro nivel 2026 avanza con momentos de tensión en el escenario. Los jurados, Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, analizan a cada aspirante mientras el reloj marca el tiempo límite para presionar la flecha verde que permite continuar en la competencia. Doce participantes se presentan en esta jornada, pero solo siete obtienen el paso a la siguiente fase.

Ellos son los participantes que ingresan a 'A Otro Nivel'

Sasha Aya abre la ronda y se convierte en la primera clasificada, recibe dos flechas verdes por parte de Kike Santander y Felipe Peláez. Los jurados le señalan que cuenta con herramientas vocales que pueden favorecer su desempeño dentro del formato. Con ese respaldo, asegura su lugar entre los seleccionados.



Luego sube al ascensor Daniel Rián. Su presentación convence a los tres jurados, quienes activan sus botones verdes. Con tres votos a favor, asume el liderazgo de la jornada. En la devolución, le explican que posee una voz versátil y con capacidad de adaptarse a distintos géneros, característica que se ajusta a las exigencias de la competencia.

Camila Mancipe continúa el turno de audiciones. Obtiene dos flechas verdes de Kike Santander y Gian Marco, resultado que le permite avanzar. Durante los comentarios, Gian Marco le recomienda trabajar en la construcción de un color propio para evitar acercarse a la imitación de otros artistas.





El siguiente participante en clasificar es Carlos Tobío, al igual que Daniel, recibe tres botones verdes y entra a la competencia como líder. Kike Santander le expresa que su interpretación lo lleva a escuchar desde la emoción, argumento que respalda su decisión de voto.

Laura Strada se presenta después y logra dos flechas verdes de Felipe Peláez y Gian Marco. Los jurados le indican que cuenta con un recurso vocal que puede desarrollar en las siguientes etapas, lo que le asegura un cupo entre los siete elegidos.

Santi Towers también alcanza la clasificación con dos luces verdes. Durante los segundos finales, Kike Santander insiste a Gian Marco para que confirme su voto antes de que el tiempo se agote, lo que incrementa la tensión en el estudio.

La jornada cierra con Arhian. Aunque recibe dos botones verdes, la decisión final se mantiene en suspenso hasta el último momento. Gian Marco se arrodilla frente a Felipe Peláez para pedirle que presione la flecha verde y evitar que la participante quede fuera. Tras conocer lo ocurrido, Arhian se acerca a los jurados y les da un beso en la cabeza como muestra de agradecimiento, mientras se confirma su permanencia en la competencia.

