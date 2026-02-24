Publicidad

Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 24 febrero: capítulo 5 - CaracolTV

A OTRO NIVEL banner DK

Gian Marco y Kike Santander ruegan por un botón verde para no perder grandes talentos

Los jurados ponen a sufrir a sus compañeros y a los artistas hasta último minuto para decidir si los dejan o no en la competencia; la presión genera que Gian Marco pida de rodillas que aprieten la flecha verde.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de feb, 2026
