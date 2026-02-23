Publicidad

Quién es Cris Montoya participante que abandonó ‘A Otro Nivel’ - CaracolTV

Cris Montoya regresa al ascensor de ‘A Otro Nivel’ para buscar de nuevo un cupo y hacer lo posible para llegar hasta el final; en el pasado tuvo que abandonar su sueño por voluntad propia.

Participante de 'A Otro Nivel' 2026 había estado en competencia, pero por su salud tuvo que salir

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de feb, 2026
