Participante de 'A Otro Nivel' 2026 había estado en competencia, pero por su salud tuvo que salir

Cris Montoya formó parte de la tercera temporada del programa. Durante su paso por la competencia alcanzó el nivel 10 y nunca estuvo en riesgo de eliminación. Su desempeño le permitió avanzar dentro de la dinámica del concurso y mantenerse entre los participantes destacados de esa edición.

Esta es la razón por la que Cris Montoya abandonó ‘A Otro Nivel’

Sin embargo, en medio del desarrollo de la temporada, se presentó la pandemia por COVID-19, situación que afectó distintas producciones televisivas y musicales. Cris Montoya dio positivo por COVID-19, lo que le impidió continuar en la competencia. Debido a los protocolos sanitarios establecidos en ese momento, se vio obligado a abandonar el programa. Tras su salida, su lugar fue ocupado por David Dag, quien asumió la posición dentro del formato.



Aunque su participación en la tercera temporada terminó antes de lo previsto, la experiencia en el programa representó un punto de impulso en su carrera. Después de su paso por el programa, inició una etapa con presentaciones, conciertos y giras, ampliando su actividad en escenarios y eventos musicales. La exposición obtenida durante el reallity facilitó nuevas oportunidades profesionales dentro de la industria.

Además de su participación en A Otro Nivel, Cris formó parte de otros reallities musicales como ‘La Voz’ y ‘La Descarga’. En estos espacios continuó fortaleciendo su proceso artístico y mantuvo presencia en formatos de competencia enfocados en el talento vocal. Su trayectoria en distintos programas evidenció una participación constante en escenarios televisivos dedicados a la música.

Ahora, regresó a la cuarta temporada de ‘A Otro Nivel’. En esta nueva etapa volvió a enfrentarse al ascensor del programa, mecanismo que definió el ingreso y el nivel dentro de la competencia. En su audición logró subir hasta el tercer nivel, lo que le permitió ingresar oficialmente a la temporada.

Su desempeño en esta ocasión también le otorgó un rol adicional dentro del formato. Se convirtió en uno de los 20 líderes del programa, posición que le permitirá conformar su propio grupo musical para competir. Desde ese lugar asumirá la responsabilidad de seleccionar y guiar a los integrantes de su equipo dentro de la dinámica establecida por la producción.

De esta manera, el regreso de Cris Montoya a ‘A Otro Nivel’ marcó un nuevo capítulo en su participación en el programa, luego de la salida que se produjo durante la pandemia. Su retorno representó la continuidad de un proceso que había quedado interrumpido por motivos de salud y protocolos sanitarios en la temporada anterior.

