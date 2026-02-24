¿Cuánto tiempo lleva de carrera Gian Marco? Ha estado presente por décadas en hogares colombianos

En ‘A Otro Nivel’ , la presencia de Gian Marco en el jurado genera conversaciones que giran alrededor del paso del tiempo y su trayectoria musical. A lo largo de varios capítulos, familiares de los participantes y concursantes le expresan que su música ha formado parte de momentos importantes en sus vidas. Algunos comentan que crecieron escuchando sus canciones en casa y que su voz ha estado presente desde su infancia.

Este es el tiempo de carrera de Gian Marco

La carrera de Gian Marco abarca más de 30 años. Durante ese periodo obtiene tres premios Grammy Latinos y desarrolla una trayectoria como intérprete y cantautor. La mayoría de sus producciones incluyen composiciones propias y sus canciones alcanzan ventas de miles de copias en distintos mercados.



Uno de sus primeros hitos ocurre cuando, con 12 años, se presenta por primera vez en televisión en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, en 1990, lanza al mercado discográfico su primera producción titulada Gian Marco, con la que inicia formalmente su etapa como artista grabado.

Desde entonces, su actividad se mantiene constante entre lanzamientos musicales, presentaciones y participación en proyectos televisivos como jurado. En ‘A Otro Nivel’, los testimonios de varias familias evidencian cómo su trabajo ha estado presente en distintos momentos generacionales, lo que abre un espacio de conversación sobre el paso del tiempo y la permanencia en la industria musical.





Las confesiones de los familiares provocan reacciones dentro del grupo de jurados. Felipe Peláez retoma el tema en distintas ocasiones y señala que su compañero también estuvo presente en su niñez. Menciona que, cuando eran pequeños, existía la ilusión de conocer algún día a los artistas que escuchaban. Las intervenciones dan paso a comentarios relacionados con la edad y el tiempo que cada uno lleva en la industria.

Gian Marco responde con humor ante estas situaciones. En medio de las bromas, afirma que es “viejito” y adopta expresiones asociadas a una persona mayor, lo que genera risas en el set. También se pregunta si está entrando en la etapa de la tercera edad, a partir de los testimonios que recibe.

Por su parte, Kike Santander interviene para contextualizar los comentarios y señala que las referencias a la niñez de quienes hoy participan en el programa pueden estar relacionadas con la duración de la carrera del artista. Recuerda que Gian Marco comenzó en la industria musical antes que varios de sus compañeros de jurado y que cuenta con un recorrido amplio dentro del ámbito artístico.

