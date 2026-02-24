Publicidad

¿Cuánto tiempo lleva de carrera Gian Marco? Ha estado presente por décadas en hogares colombianos

El cantante recibe con sorpresa la confesión de las familias al saber que su voz los ha acompañado desde su niñez. Se cuestiona sí realmente ya está llegando al grupo de personas de la tercera edad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de feb, 2026
