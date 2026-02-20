El participante de ‘A Otro Nivel’ al que sus padres le eligieron el nombre al estilo Maluma

El participante Lesman Música llegó a la competencia con el objetivo de asegurar un lugar en el programa. Tras presentarse ante los jurados, recibió la aprobación necesaria para avanzar y logró subir al tercer nivel. Este paso marcó un momento significativo dentro del proceso, ya que lo ubicó más cerca de las siguientes etapas del formato. Frente al panel de jurados, el participante mantiene la expectativa por continuar en la contienda y consolidar su permanencia.

Mira también: Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A Otro Nivel’: es caleña y estuvo en 'La Voz'



Esta es la coinscidencia que tiene Lesmes de 'A Otro Nivel' con Maluma

Después de conocer el resultado, Lesman se reúne con su familia para celebrar el avance. En el encuentro está acompañado por su hermano Einstein, cuyo nombre despierta la curiosidad de Kike Santander, integrante del jurado. La presencia de la familia en ese instante resalta el acompañamiento que han tenido durante el proceso y genera un espacio de conversación en medio del desarrollo del programa.



A partir de la mención del nombre Einstein, surge la oportunidad de hablar sobre el origen de los nombres dentro de la familia. Lesman explica que la elección responde a la creatividad de su padre al momento de nombrar a sus hijos; en su caso, su nombre se forma a partir de las iniciales de varios integrantes de la familia. La letra L corresponde a Leonardo, nombre de su padre; la E hace referencia a Einstein, su hermano; la S representa a Sigual, otro de sus hermanos; la M proviene de María, segundo nombre de su madre; la A corresponde a Ana, también parte del nombre de su madre; y la N alude a Noguera, apellido familiar. De esta manera, el nombre Lesman reúne en una sola palabra las iniciales que identifican a los miembros más cercanos de su entorno.

El diálogo en el escenario permite conocer este detalle personal mientras el participante permanece frente a los jurados, ya instalado en el tercer nivel de la competencia. La conversación se desarrolla como parte del intercambio habitual que acompaña cada presentación y aporta información sobre la historia familiar del concursante.

La construcción de nombres a partir de iniciales o sílabas también se observa en otros artistas. Un caso conocido es el de Maluma, cuyo nombre artístico surge de la unión de las primeras sílabas de los nombres de su madre, Marlli; su padre, Luis; y su hermana, Manuela. Así como en el caso de Lesman, el nombre reúne elementos familiares en una sola denominación. En ambos ejemplos, la identidad artística se vincula directamente con el núcleo familiar y con la historia personal de cada intérprete dentro y fuera del escenario.





Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ realizó una colaboración con Yeison Jiménez

Publicidad

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

