Cómo se creó el nombre de Lesmes A Otro Nivel y el nombre de Maluma - CaracolTV

El participante de ‘A Otro Nivel’ al que sus padres le eligieron el nombre al estilo Maluma

Lesmes Música genera curiosidad en Kike Santander por su nombre. El padre del artista es el autor de este hecho creativo, el cual otros cantantes también han usado para crear su sello.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de feb, 2026
