Zambrano habló de la santería, su religión, y se defendió de críticas: "Soy temeroso de Dios"

El deportista olímpico que puso su nombre en la copa de los vencedores concedió una entrevista luego de su salida de La Ciudad de las Cajas en la que se sinceró sobre el roce que tuvo con Valkyria y sus creencias religiosas.

Mira también: Rata mostró cómo celebró que se convirtió en el subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI'



Inicialmente, el atleta de 26 años se pronunció sobre el comentario que hizo tiempo atrás, en donde calificaba a su compañera de "bruja", asegurando que continúa firme en sus palabras debido al "nudo de protección" que ella tiene tatuado en el brazo.

Cuál es la religión de Zambrano, campeón del 'Desafío del Siglo XXI'

Durante la entrevista, también afirmó que ella se fue en contra suya al conocer que él es santero. Al respecto, aprovechó el espacio para aclarar comentarios que han hecho sus detractores en redes sociales.

Mira también: Valentina llegó a Girardot luego de la final en el 'Desafío 2026': multitud la recibió





"Soy orgullosamente santero, mi santería no tiene que ver con hacerle daño a nadie, la santería es protección para ti, salud, más nada. Eso no te hace ni rico ni pobre, ni nada (...) Soy temeroso de Dios, creo en Dios, en la Virgen, en San Miguel arcángel", comentó.

Publicidad

Mira desde el minuto 21:17

De hecho, cuando se reunió con los presentadores de 'Día a Día' el pasado miércoles 18 de febrero, explicó que durante su prueba final en el Box Negro perdió su manilla de San Miguel, de quien se considera devoto.

Publicidad

Mira también: Rata envió contundente mensaje a Zambrano, campeón del 'Desafío', por llamarlo Judas

En Lo Más Viral, también le preguntaron al Súper Humano si es verdad que utilizó su religión para salir bien favorecido del programa de Caracol Televisión; a lo que él señaló que si eso fuera verdad, no tendría necesidad de soportar todo lo que vivió dentro de La Ciudad de las Cajas.

"Eso es mentira, si fuera verdad yo no estaría en el 'Desafío', utilizaba mi religión para volverme millonario, ¿qué hago yo aguantándome golpes o mostrándole a Colombia cómo es luchar y trabajar? Son ignorantes, son personas que no saben ni lo que hablan", explicó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.