Cuál es la religión de Zambrano, campeón del 'Desafío': "Me siento orgulloso" - CaracolTV

Zambrano, ganador del 'Desafío del Siglo XXI', se declaró orgullosamente santero y explicó por qué acusó a Valkyria, ganadora del 'Desafío 2022', de ser una bruja.

Zambrano habló de la santería, su religión, y se defendió de críticas: "Soy temeroso de Dios"

El ganador del reality de los colombianos en su edición 2025- 2026 concedió una entrevista para Lo Más Viral de Noticias Caracol, donde se sinceró sobre sus creencias religiosas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Qué dijo Zambrano, campeón del 'Desafío del Siglo XXI', sobre su religión.