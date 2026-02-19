Publicidad

Qué dijo Rata sobre comentario de Zambrano, campeón del 'Desafío', donde lo acusó de Judas - CaracolTV

El subcampeón del reality de los colombianos concedió una entrevista para Lo Más Viral de Noticias Caracol en donde se sinceró acerca de su salida de Gamma y su paso a Omega.

Rata envió contundente mensaje a Zambrano, campeón del 'Desafío', por llamarlo Judas

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
Qué dijo Rata sobre el comentario de Zambrano en el 'Desafío' donde lo calificó de Judas.