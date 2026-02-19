Rata envió contundente mensaje a Zambrano, campeón del 'Desafío', por llamarlo Judas

Con la final del 'Desafío del Siglo XXI' que dejó como campeón a Zambrano y como segundo lugar al competidor de OCR, los Súper Humanos tuvieron la oportunidad de despejar dudas en medios de comunicación sobre cómo fue su paso por La Ciudad de las Cajas.

En medio de la entrevista para el citado programa, José Maldonado se pronunció sobre un comentario que hizo su adversario al iniciar la etapa final del programa, más específicamente después de que se realizara la Vuelta por Colombia desde Cartagena hasta Tobia y de que se creara el equipo Neos.



Contundente respuesta de Rata a Zambrano por llamarlo Judas en el 'Desafío'

El roce entre ambos se presentó cuando el deportista olímpico calificó a su compañero de "hipócrita y Judas" luego de que él se fuera de Gamma para Omega, y de que el mismo Zambrano se negara a incluirlo en el equipo naranja en la segunda etapa del programa, obligándolo a ser parte de Alpha y Neos, donde finalmente sobrevivió.

Al respecto, el concursante respondió: "Creo que siempre lo he respetado como atleta, siempre he salido a dar todo porque sé la calidad de atleta que es. No sé de dónde sacó el Judas ni el hipócrita ".





Asimismo, sacó a colación que independientemente del cariño que le tuviera a Gamma, sabía muy bien que su responsabilidad en ese momento era competir a favor de la casa rosada teniendo en cuenta que era su nuevo escudo.

"No sé qué fue lo que le incomodó a él, yo hacía parte de otro equipo, a mí se me quedaron todos en el corazón, a mí me dolió dejarlos porque fue mi primer equipo, las primeras personas con las que empecé a compartir este sueño entonces no comparto por qué me llamó así sabiendo que yo desde el momento uno lo he respetado mucho", mencionó.

Durante el mismo encuentro, Rata se mostró no solo satisfecho con su desempeño en cada una de las pistas y el resultado que obtuvo, sino también tranquilo por la forma en la que creó amistades que se fortalecieron con el paso de los ciclos.

