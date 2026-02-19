Maluma destapó cómo se enteró que Yeison Jiménez había muerto; dudó en sacar canción

Publicidad

Cómo se enteró Maluma de la muerte de Yeison Jiménez y hace cuánto se conocían - CaracolTV

El 'Pretty Boy, Dirty Boy' se pronunció en redes sociales sobre la relación de colegas que tenía con Yeison Jiménez y cómo lo tuvo siempre presente gracias a su amistad con Pipe Bueno.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Maluma confesó que se conocía con Yeison Jiménez antes de sacar 'Con el corazón'.