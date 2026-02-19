Maluma destapó cómo se enteró que Yeison Jiménez había muerto; dudó en sacar canción

El cantante de música urbana apareció en su cuenta oficial de TikTok a propósito del lanzamiento de 'Con el corazón' el pasado 12 de febrero para contar cómo fue su relación con Yeison Jiménez antes de morir y de qué forma se dio su reencuentro después de años para unir sus voces y poner a vibrar al público.

Mira también: Cadena con la que se accidentó Yeison Jiménez fue restaurada y entregada a su esposa



Cómo se conocieron Yeison Jiménez y Maluma

El intérprete de temas como 'Felices los 4', 'Sobrio' y 'Borró cassette' inició mencionando que ambos se conocieron cuando estaban iniciando sus carreras musicales, pues coincidieron en un evento público de una emisora de Bogotá y luego de encontraron algunas veces en otros escenarios.



"Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador, y para serles sincero, escuchaba su música y sabía quién era, pero como mi brother, mi parcero siempre había sido Pipe, pues yo escuchaba más la música de él, pero estaba muy enterado de lo que pasaba en Colombia", comentó el artista.

Posteriormente, indició que fue su padre quien los puso en contacto, pues le contó que había hablado con 'El Aventurero' y que él había solicitado su número de celular. Fue allí cuando empezaron a tener un acercamiento para estrenar lo que hoy se conocer como 'Con el corazón'.



Cómo se enteró Maluma de la muerte de Yeison Jiménez en accidente de avión

De acuerdo con la versión de 'Don Juan', ambos tenían planes de promocionar la canción para que tuviera gran acogida en países como Colombia y México hasta que se conoció la noticia del deceso.

Mira también: Viuda de Yeison Jiménez habló por primera vez tras siniestro aéreo: "Tu hijo ya dijo papá"





"Lastimosamente cuando Yeison falleció yo estaba en mi casa con mi mujer y con mi hija y estaba escuchando la canción, la referencia, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Eso para mí fue lo más loco del mundo”, explicó.

Publicidad

Por último, dio a conocer que dudó mucho en sacar la canción por respeto a su familia y a su memoria; sin embargo, tras hablar con la hija mayor de Yeison y su viuda durante el homenaje póstumo que le hicieron en el Movistar Arena de Bogotá, tomó la decisión de seguir adelante con el proyecto.

Mira también: Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió, un mes después del accidente

Publicidad

"Yo no quería sacar el tema porque pensaba que la gente iba a decir que qué oportunista. Lo menos que yo quería era que la gente malpensara. Este era un sueño de Yeison, él quería que nuestra canción, el público, los fans, pudieran escucharlo lo antes posible”, finalizó.