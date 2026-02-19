Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Cuanto lleva Leo Morán, que propuso matrimonio en ‘A Otro Nivel’, con su novia

Cuanto lleva Leo Morán, que propuso matrimonio en ‘A Otro Nivel’, programa de Caracol Televisión, con su novia que participa en el concurso de canto.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto lleva la concursante de ‘A Otro Nivel’ con el chef que le pidió matrimonio

Leonardo Morán, reconocido cocinero colombiano, se robó el ‘show’ en el primer capítulo de ‘A Otro Nivel’ con propuesta de matrimonio a Alana, una de las participantes del programa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Leo cocinero y Alana