Cuánto lleva la concursante de ‘A Otro Nivel’ con el chef que le pidió matrimonio

Durante el programa ‘Día a Día’, el chef contó que llevan tres años y medio (casi cuatro) de relación, y aunque muchas personas dicen que es muy rápido para dar el siguiente paso (el matrimonio), él dice que el momento era ahora, y que el presente debe entenderse y vivirse sin cohibir nada.

Lea también: Quiénes son los líderes de ‘A Otro Nivel’: ellos recibieron el apoyo de los tres jurados



Leo señaló que lo del capítulo fue un “pre” a la verdadera propuesta, respondiendo a los que preguntaron en redes sociales ¿por qué no hubo anillo? No obstante, Carolina Cruz presentadora de ‘Día a Día’ respaldó al chef asegurando que la joya no es lo esencial.

“El compromiso es la decisión que toma una persona cuando se levanta y se compromete a amar, respetar, a querer y a ser fiel; es una decisión que se toma todos los días de la vida. El anillo es chévere, pero si no está no pasa nada”, dijo la presentadora de ‘Día a Día’.

Historia de amor de Leonardo Moran y Alana participante de ‘A Otro Nivel’

El chef contó en ‘Día a Día’: “Empezamos a hablar y la primera cita fue muy bonita porque fue en el edificio dónde ha vivido mi papá toda la vida y la abuela de ella vivía ahí en Cúcuta. Nos sentamos en unas escaleras y yo le robé un pico ese día".



"Nos pasó algo muy chévere y era que nos separábamos por cosas de la vida porque yo no quería compromisos, pero siempre había algo en los dos que nos juntaba. Y ahí dije que debía prestarle atención a eso porque no puedo sacarla de la cabeza y lo mismo le pasaba a ella, y ahí dijimos vamos pa´ lante”, agregó Leo en entrevista.

Publicidad

Alana, su novia, hace parte de los concursantes de ‘A Otro Nivel’ que estuvieron audicionando en el lanzamiento del programa. La cantante, que se describe así misma como alguien arriesgada y versátil, está allí para demostrar en realidad quién es. Su excelente participación la llevó al último nivel y se convirtió en uno de los líderes del programa.

Además de su interpretación de ‘La Quiero A Morir’ y de la noticia que continúa en el programa, su novio, Leo, decidió proponerle matrimonio “En este día tan importante, así como tu carrera abre una gran puerta y se crea una gran oportunidad, también quiero que se cree nuestro hogar” fueron las palabras hacia su prometida.

