Quién es el mejor amigo de Aida Victoria: conoce a Diego Camacho

Aida Victoria presumió al hombre al que llama "su alma gemela" en lujoso viaje a París

La creadora de contenido digital viajó hasta Francia para desconectarse unos días; de manera que aprovechó para mostrar el rostro de su acompañante en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Aida Victoria se llevó a su mejor amigo a pasar vacaciones en París.