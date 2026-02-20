Aida Victoria presumió al hombre al que llama "su alma gemela" en lujoso viaje a París

Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al aparecer el pasado 19 de febrero en Instagram para postear unas románticas fotos que se tomó durante a su viaje a París, Fracia. Según mostró en las imágenes, no viajó sola, pues contó con el acompañamiento de su mejor amigo.

"¿De qué sirven las grandes cosas de la vida si no tienes con quién compartirlas? ❤️ Mi alma gemela @diegocamachogo Te amo chiquita 🫶🏻", escribió junto a un carrusel en donde se le observa cargando un ramo de rosas rojas frente a la Torre Eiffel y posando en compañía del joven, a quien ya considera parte importante de su hogar.

Asimismo, en una de las imágenes aprovechó para expresarle lo agradecida que se siente de tenerlo en su vida y lo mucho que le gustaría devolver el tiempo para haberlo conocido en una de las etapas más complejas que él tuvo que enfrentar.

Ante la publicación, Camacho no dudó en responder: "Gracias por compartir mucho de lo que tienes conmigo, te amo mejor amiga. ❤️".



Quién es Diego Camacho, el mejor amigo de Aida Victoria Merlano

Es un creador de contenido digital que recoge casi 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Aunque la mayor parte de su contenido está enfocado en temas de humor y encuentros con algunas amigas, los posts que más llaman la atención de su feed son en donde aparece en compañía de la hija de la excongresista.

Camacho no llegó a la vida de la joven recientemente; de hecho, su primera publicación juntos data del 2021 y muestra también cómo estuvo acompañándola durante su embarazo y su proceso de separación de Juan Tejada, conocido también bajo el nombre de 'El Agropecuario'.

Recientemente, publicó un video disfrutando de Europa donde mostró que estaban disfrazados de Stich mientras bailaban y cantaban en la calle sin importar las miradas de los turistas.

"Ayer mi niño interior fue profundamente feliz. Fui tan feliz que me cuesta describirlo… Sin duda, uno de los días más lindos de mi vida. ❤️‍🩹", detalló a modo de agradecimiento.