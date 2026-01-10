Yina Calderón revela si es novia del ex de Aida Victoria Merlano con contundente mensaje

Yina Calderón ha dado de qué hablar en los últimos días por su viaje a Guatapé, en donde estuvo con Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano. La DJ recorrió varios lugares y se le vio muy feliz conociendo los caballos, alimentando peces, pero lo que llamó la atención fue su cercanía con El Agropecuario. Por ello, algunos llegaron a pesar que podrían estar saliendo y frente esto, ella no dudó en responder.

Yina Calderón revela si es novia de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano

"Como mi vida personal, no me gusta volverla un espectáculo ni un drama, yo les voy aclarando de una vez. Juan David no es mi novio, pero es una persona que me parece interesante y que no me molesta conocer, que me atrae. Yo no busco show, que yo no sé qué, más allá de lo que pueda ser él, me parece un hombre atento, pendiente, un macho, me gusta. Me gusta, normal, esperemos a ver qué pasa", punutalizó.



Qué pasó con Yina Calderón y Juan David Tejada

Yina Calderón volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras ser vista junto a Juan David Tejada, expareja de Aída Victoria Merlano. Ambos aparecieron compartiendo en una piscina en Guatapé, imágenes que rápidamente despertaron reacciones, especialmente por antiguos comentarios que la DJ había hecho cuando él aún estaba en su anterior relación.





La cercanía no se limitó a ese encuentro. La influencer también mostró momentos en actividades al aire libre, rodeada de animales y caballos, experiencia que compartió con humor en sus redes, asegurando sentirse como toda una experta del campo. Además, publicó un video disfrutando de un plan relajado, alimentando peces y dejando ver una faceta más tranquila.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el regalo que Tejada le dio: una figura coleccionable inspirada en Dragon Ball, detalle que desató especulaciones entre seguidores, algunos celebrando la posible conexión y otros señalando una estrategia de exposición digital. Fiel a su estilo, Yina continuó sin prestar atención a las críticas, concentrada en sus proyectos y sumando esta situación a la lista de polémicas que han marcado su inicio de 2026, ¿qué más sucederá entre este par?

