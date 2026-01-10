Programación de Caracol para el lunes festivo 12 de enero, ¿a qué hora darán el 'Desafío'?

Este lunes festivo 12 de enero, Caracol Televisión presenta una variada programación pensada para todos los gustos, en una jornada en la que los televidentes están especialmente ansiosos por el regreso del Desafío Siglo XXI y por conocer qué ocurrirá con los dos equipos en competencia: Gamma y Neos, cuyo enfrentamiento mantiene en vilo a la audiencia.

Programación de Caracol Televisión

La franja inicia desde temprano con entretenimiento y contenidos familiares. Entre 4:15 y 5:30 a. m., los televidentes podrán disfrutar de También Caerás, seguido por Cuentos de los Hermanos Grimm entre 5:30 y 8:00 a. m.. Más adelante, la mañana continúa con Pura Diversión, presentando las películas Timmy Failure: Mistakes Were Made y Alvin and the Chipmunks hasta el mediodía.



A qué hora darán el 'Desafío' el festivo 12 de enero

A las 12:30 p. m., llega la emisión central de Noticias Caracol, y en la tarde regresan los espacios de Pura Diversión con El Reality y Feo, pero sabroso. La acción se toma la pantalla entre 5:15 y 7:00 p. m. con Venom: Let There Be Carnage, antes de la segunda emisión de Noticias Caracol. El plato fuerte de la noche llega a las 8:00 p. m. con Desafío Siglo XXI, seguido por la gran final de La Vuelta al Mundo a las 9:30 p.m. y El Rastro a las 11:00 p.m., cerrando la jornada.

Qué pasó en el último capítulo del 'Desafío'

Cabe recordar que el último episodio emitido del Desafío fue el capítulo 111, marcado por un intenso Desafío Millonario, donde Gamma y Neos se enfrentaron por primera vez en la pista tras la conformación de los nuevos equipos. Gamma quedó integrado por Tina, Julio, Zambrano, Miryan, Rosa, Gero, Valkyria y Gio, mientras que Neos estuvo conformado por Valentina, Rata, Potro, Deisy, Leo, Isa, Kevyn y Sofía.

La competencia exigió máxima coordinación y resistencia. Finalmente, Gamma se quedó con la victoria, destacándose por su comunicación y estrategia, bajo el liderazgo de Zambrano. Uno de los momentos más comentados fue el agradecimiento de atleta olímpico a Valkyria por confiar en él para una tarea clave, mientras que en Neos llamó la atención la demora de Rata al asegurar la esfera metálica, lo que les costó tiempo valioso.

El Desafío Millonario consistió en movilizar un gran carro de madera por la pista para empujar una pesada esfera de acero, completar relevos, superar obstáculos y encestar balones de crossfit desde lo alto. El equipo que logró cumplir todas las etapas y regresar primero se quedó con el triunfo, dejando claro que la competencia apenas comienza y que lo que viene promete aún más tensión y emoción.

