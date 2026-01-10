Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Novia de Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

A qué hora dan el 'Desafío', de Caracol Televisión, el lunes festivo 12 de enero

Los seguidores del 'Desafío' cuentan los días para su regreso y conocer el destino de los participantes. Mantente atento a la programación de Caracol Televisión y entérate de todo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Programación de Caracol para el lunes festivo 12 de enero, ¿a qué hora darán el 'Desafío'?

Los televidentes están esperando el regreso del 'Desafío', para saber qué sucederá con cada uno de los participantes. No te pierdas ni un segundo de la programación, para descubrir los detalles.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
¿A qué hora ver el 'Desafío' este lunes 12 de enero? Caracol Televisión ajusta su parrilla