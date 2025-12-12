Capítulo 111 Desafío Siglo XXI: Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa - CaracolTV Luego de que se conformaran los nuevos equipos de Neos y Gamma, los dos se enfrentaron en la arena por el Desafío Millonario. Solo uno logró ganara y además los capitanes tuvieron un Súper Poder.