Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Influencer
Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol

Capítulo 111 Desafío Siglo XXI: Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa - CaracolTV

Luego de que se conformaran los nuevos equipos de Neos y Gamma, los dos se enfrentaron en la arena por el Desafío Millonario. Solo uno logró ganara y además los capitanes tuvieron un Súper Poder.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK
1:06:19 min
Thumbnail
Desafío Siglo XXI - Capítulo 111: Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
Thumbnail
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
Thumbnail
1:06:59
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Thumbnail
1:07:02
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
Thumbnail
1:06:19
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa

Capítulo 111 Desafío Siglo XXI: Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa

Luego de que se conformaran los nuevos equipos de Neos y Gamma, los dos se enfrentaron en la arena por el Desafío Millonario. Solo uno logró ganara y además los capitanes tuvieron un Súper Poder.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Thumbnail
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
Thumbnail
1:06:59
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Thumbnail
1:07:02
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
Thumbnail
1:06:31
Capítulo 107
forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas
Quién ganó la prueba del Box Blanco en el ‘Desafío’ HOY
1:04:22
Capítulo 106
ola de insultos entre dos hombres y una mujer se rinde en plena prueba
Thumbnail
1:05:47
Capítulo 105
tremendo rifirrafe entre una mujer y un hombre por los chalecos
Thumbnail
1:06:19
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa