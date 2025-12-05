1:06:31 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 107: forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas 1:04:22 Capítulo 106 ola de insultos entre dos hombres y una mujer se rinde en plena prueba 1:05:47 Capítulo 105 tremendo rifirrafe entre una mujer y un hombre por los chalecos 1:06:31 Capítulo 104 una dupla sale por el embarazo de una competidora, otra se desmaya 1:06:31 Capítulo 107 forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas

Capítulo 107 Desafío Siglo XXI: forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas La prueba de contacto en el Box Rojo se presta para que dos participantes se ayuden y que haya un fuerte forcejo e insultos entre dos mujeres. Al final, se envía castigo y chalecos.