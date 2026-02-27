Rata habló sobre reacción que tuvo en la final del 'Desafío' al ver que Zambrano había ganado

A través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, el competidor de OCR que representó a Andes, Antioquia, en el programa de Caracol Televisión se pronunció sobre su paso por La Ciudad de las Cajas, más específicamente sobre la reacción que tuvo en la gran final al enterarse de que Zambrano había inscrito su nombre en la copa de los vencedores.

Qué dijo Rata sobre su actitud con Zambrano en la final del 'Desafío 2026'

El Súper Humano compartió una reflexión del día en la que hablaban sobre la importancia de mantener una buena actitud, a pesar de la adversidad, y la cual traía a colación la cita de Proverbios 17- 22 de la Biblia.



Al respecto, Rata aseguró que tan pronto llegó al punto acordado por la producción, subió las escaleras del edificio y se encontró con Andrea Serna, Miryan y Zambrano, agradeció por todo su proceso en el programa.





"En ese momento yo solamente pensé 'mi trabajo está hecho'. Por lo que le había pedido a Dios, me había ayudado, siempre me ha ayudado. Dije 'ya, no está en mis manos poner el nombre en la copa, pero sí está en mis manos reconocer que tuve un excelente 'Desafío' y bueno, no solamente lo digo yo, lo dicen miles de personas y eso es lo que me llevo", dijo en medio de la plataforma.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han expresado su admiración y también han destacado la sencillez con la que actuó mientras avanzaba en la competencia.

"Eres el mejor,👏👏👏 tu humildad y tu actitud te hacen un verdadero campeón…. De la vida 🔥🙌", "La satisfacción que sientes ahora, va muchísimo más allá de colocar el nombre en la copa, tocaste el corazón no solo de tu país, sino de millones de latinos 🙏 y todo lo hiciste con la humildad enorme que te caracteriza y esa esencia que nadie te la quitará. 🙏🙏🙏 DIOS te bendiga, bro", "Esa actitud fue la que nos robó el corazón ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales.

