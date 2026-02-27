Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En vivo ‘A Otro Nivel’
¿Myrian se tatuó nombre de Zambrano?
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Por qué Rata aceptó su derrota en la Final del 'Desafío 2026' frente a Zambrano - CaracolTV

Rata, subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI' este 2026, apareció en sus redes sociales para contar qué fue lo que pensó al descubrir que no había cumplido el sueño de poner su nombre en la copa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Rata habló sobre reacción que tuvo en la final del 'Desafío' al ver que Zambrano había ganado

El subcampeón del reality de los colombianos este 2026 apareció en sus redes sociales para contar qué fue lo que pensó al descubrir que no había cumplido el sueño de poner su nombre en la copa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Rata se pronunció sobre actitud que tomó con Zambrano en la gran final del 'Desafío del Siglo XXI'.