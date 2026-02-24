Valentina del 'Desafío' también intentó estar en 'La Voz Kids', pero estaba "equivocadísima"

Valentina volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales luego de apoyar a Rata en la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI'. En esta oportunidad, la girardoteña se reunió con unos amigos para reaccionar a su primer intento por participar en una producción de Caracol Televisión que, curiosamente, no fue para ser parte del reality de los colombianos, sino de 'La Voz Kids' en 2015, cuando los jurados eran Andrés Cepeda, Fanny Lú y Maluma.

Cómo fue la postulación de Valentina, del 'Desafío', a 'La Voz Kids'

El video fue publicado por una amiga de la Súper Humana identificada como María Paula. La joven mostró a través de su cuenta oficial de Instagram la reacción de la deportista al video que se encuentra público en su canal de YouTube desde el 4 de julio de 2015. Allí interpretó el exitoso tema musical 'Equivocada' de Thalía y, aunque hizo su mejor esfuerzo, ahora reconoce que le faltaba más preparación para pasar a las Audiciones a Ciegas.



"Equivocadísima estaba. Mi mamá no me quería, decía que cantaba bien", dijo entre risas la dupla de Rata en la etapa final del reality.



En el video de un minuto y 26 segundos se escucha la dulce voz de la joven; sin embargo, también se puede apreciar lo nerviosa que se encontraba de grabarse y exponer su talento en público.

Valentina recientemente fue noticia al convertirse en la modelo de 'Botecito', el video oficial de Juan Duque que fue lanzado el 29 de enero y que en cuestión de días recogió más de 500 mil vistas en YouTube. Mira a continuación el clip:

Cuánta plata le prometió Rata a Valentina por ganar la primera Final del 'Desafío'

Aunque inicialmente Rata había propuesto darle 350 millones de pesos a su dupla en caso de ganar los mil 200 millones de pesos completos, cuando se quedó solo con 600 millones de pesos el Súper Humano dijo que le daría 100 millones de pesos. Tras ver el empeño de su compañera en la travesía desde Tobia hasta Cartagena, el competidor de OCR cambió de opinión y accedió a entregarle el 30% de sus ganancias, lo que correspondía a 180 millones de pesos.

