Murió actor de 'Lizzie McGuire'
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Valentina del 'Desafío' también intentó estar en 'La Voz Kids', pero estaba "equivocadísima"

La Súper Humana revivió el video de postulación que publicó en su canal de YouTube en 2015 para convencer a la producción de su talento para la música, ¿sí habría avanzado en competencia?

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
Valentina, del 'Desafío del Siglo XXI', también intentó estar en 'La Voz Kids'.