Valentina llamó "bruto" a Juan por estrategia en el 'Desafío', ¿del amor al odio hay un paso?

Valentina, dupla de Rata, finalista del 'Desafío del Siglo XXI', concedió una entrevista para Preguntas a Muerte en la que habló sobre su experiencia en el programa y sobre distintos momentos que marcaron la competencia. Durante la conversación abordó su papel en la etapa final del reality, las relaciones que se formaron dentro del juego y las situaciones que influyeron en la salida de algunos concursantes.

En la Gran Final, realizada en el Box Negro, Valentina acompañó a Rata en la primera prueba definitiva. Su apoyo fue clave para que él obtuviera un gran desempeño, resultado que le permitió ganar 600 millones de pesos.



Qué dijo Valentina, dupla de Rata en el 'Desafío', sobre Juan

En la entrevista describió tensiones, alianzas y decisiones que influyeron en el rumbo del programa. Uno de los puntos centrales de su relato fue su percepción sobre Juan, participante con quien mantuvo una relación cercana durante la transmisión. Indicó que, a su juicio, su comportamiento dentro del grupo no fue coherente.

Además, mencionó a Katisuka como parte de una estrategia conjunta con Juan. Según Valentina, ambos priorizaron su permanencia en el juego y tomaron decisiones orientadas a evitar el Desafío a Muerte. En su relato sostuvo que esa estrategia implicó pasar por encima de otros competidores para asegurar su continuidad en la competencia.





También afirmó que Juan intentó protegerse dentro del juego, pero que esa intención terminó afectando el resultado de sus planes.

En ese contexto, Valentina se refirió a Juan con términos descalificativos, usando el término "bruto". Relacionó esa apreciación con la manera en que el Súper Humano tuvo que abandonar La Ciudad de las Cajas y despedirse de la posibilidad de poner su nombre en la copa de los vencedores.

"Pensó ser una persona muy estratégica, pero a la final no lo fue, fue una persona un poco bruta porque ellos pensaron que cuidándose los dos iban a llegar lejos y así no funciona el juego", dijo.

Es necesario mencionar que el participante presentó una lesión en uno de sus dedos y que el equipo médico evaluó su condición. Tras la revisión correspondiente, se determinó que no podía continuar en competencia, por lo que tuvo que abandonar la producción. Con este hecho se cerró su participación en el programa, marcando un punto de quiebre en la dinámica del grupo.