Por qué Valentina, refuerzo de Rata en el 'Desafío', dijo que Juan era un bruto- CaracolTV

La girardoteña se pronunció acerca de los competidores que fueron "doble cara" y que se aprovecharon de sus compañeros para beneficiarse en el reality de los colombianos.

Valentina llamó "bruto" a Juan por estrategia en el 'Desafío', ¿del amor al odio hay un paso?

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Qué dijo Valentina sobre Juan tras salir del 'Desafío del Siglo XXI'.