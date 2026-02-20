Publicidad

Nació hijo de Ana María Estupiñán, actriz de 'La Niña', y su esposo; detalles

Nació hijo de Ana María Estupiñán, actriz de 'La Niña' (de Caracol Televisión), y su esposo. Detalles de cómo se llama el bebé, su peso y más, que contó la artista.

logo-ctv
Nació hijo de Ana María Estupiñán, actriz de ‘La Niña’, y lo anunció con tierna foto

La reconocida artista informó que dio a luz a su primogénito el 12 de febrero de 2026, pero solo hasta este viernes 20 de febrero, publicó la primera imagen del bebé.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de feb, 2026
Nació hijo de Ana María Estupiñán, actriz de 'La Niña', y lo anunció con tierna foto