Nació hijo de Ana María Estupiñán, actriz de ‘La Niña’, y lo anunció con tierna foto

Ana María Estupiñán, que además de protagonizar ‘La Niña’ (aclamada novela de Caracol), actuó en ‘Amar y Vivir’, compartió una tierna imagen en blanco y negro, donde se ve la mano de su primer hijo. La actriz además compartió varios datos de su bebé, como el peso y lo que midió.

"Nació 🩵Emanuel Bylin Estupiñan: 12-02-26 11:22am, 3.300g, 52cm", publicó Estupiñán en su cuenta de Instagram.

La noticia no solo causó alegría entre la familia de la actriz y su esposo, Mattias Bylin, sino que fue celebrada por varias famosas, que han compartido set con Estupiñán. Por ejemplo, Yuri Vargas no dudó en reaccionar con amor a la publicación y comentó: “Mi muñeco hermoso bienvenido; felicitaciones amiga linda”.





Asimismo, la actriz colombiana recibió lindos mensajes de personalidades, como Carolina Cuervo, Maleja Restrepo, Laura de León, Marcela Benjumea, Sandra Guzmán, Coraima Torres, Viviana Serna y Jerónimo Cantillo.

¿Quién es el esposo de Ana María Estupiñán?

Desde hace varios años, Estupiñán comparte su vida con Mattias Bylin, su esposo, con quien selló su compromiso matrimonial en julio de 2019 tras una relación que se forjó desde la amistad.

Bylin, un joven alejado de los focos mediáticos, fue durante más de una década el mejor amigo de la actriz antes de convertirse en su pareja. La amistad evolucionó con el tiempo hasta consolidarse en un noviazgo de aproximadamente diez años antes de dar el paso al matrimonio.

Además de su rol como esposo, Bylin ha acompañado a Estupiñán en distintos momentos de su vida pública y privada, mostrando a través de redes sociales una relación basada en complicidad y respeto. Aunque mantiene un perfil discreto y prefiere reservar los detalles de su vida personal, ocasionalmente comparte imágenes que reflejan su vínculo con la actriz.