Participante de 'A Otro Nivel' fue corista y bailarina de Shakira a los 14 años

La cantante Liuba llega al segundo capítulo de A otro nivel para presentar su audición en el escenario del programa. Antes de subir al ascensor, conversa con Cristina Hurtado sobre su recorrido en la industria musical y comparte detalles de las experiencias que han marcado su trayectoria.



Así fue como Liuba se convirtió en corista de Shakira

Durante la charla, Liuba cuenta que en 2011 participó como corista y bailarina de Shakira, cuando tenía exactamene 14 años. Esta oportunidad surgió a través de un concurso organizado por una emisora. Tras resultar seleccionada, se integró al equipo artístico y vivió su primer acercamiento a una producción de gran formato. La experiencia le permitió presentarse en una tarima de gran tamaño por primera vez y conocer de cerca el funcionamiento de un espectáculo internacional.

Liuba explicó que ese momento representa un punto de partida en su camino profesional. Señaló que se identifica con Shakira como mujer y como artista, y que esa cercanía influyó en su decisión de continuar desarrollando su carrera en la música. Desde entonces, mantiene el objetivo de avanzar dentro de la industria y fortalecer su propuesta artística.



En la conversación con Cristina Hurtado, también se menciona que es cantautora de género pop, por lo que participa en la creación de sus propias canciones y que trabaja en la construcción de un estilo que refleje sus intereses musicales. Su proyecto se enfoca en consolidar una carrera como intérprete y compositora, combinando su experiencia escénica con la composición.

En 'A otro nivel', Liuba se presenta con el propósito de mostrar su evolución y dar a conocer su propuesta ante el jurado y el público. Su participación en el segundo capítulo marca un nuevo momento en su trayectoria; luego de haber iniciado en la industria a una edad temprana, la experiencia en el programa también le permitirá abrir nuevos caminos en la industria.