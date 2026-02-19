Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Participante de 'A Otro Nivel' fue corista y bailarina de Shakira a los 14 años - CaracolTV

Liuba llegó al ascensor del programa para demostrar su potencia vocal; además, contó un poco de su historia dentro de la industria, ya que se ha topado con grandes referentes.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Participante de 'A Otro Nivel' fue corista y bailarina de Shakira a los 14 años

Liuba llegó al ascensor del programa para demostrar su potencia vocal; además, contó un poco de su historia dentro de la industria, ya que se ha topado con grandes referentes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Liuba fue corista de Shakira.jpg