Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: por qué Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno no fueron

Por qué Pipe Bueno, Jessi Uribe y más no fueron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López - CaracolTV

El papá de Andy Rivera apareció después de su boda en redes sociales para confesar por qué algunos de sus colegas no asistieron a la celebración que se realizó en su finca.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
Jhonny Rivera contó por qué algunos de sus colegas faltaron a su matrimonio con Jenny López.