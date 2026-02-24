Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: por qué Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno no fueron

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda de los dos exponentes de música popular, quienes contrajeron matrimonio en una capilla ubicada en Arabia, Risaralda, el municipio en el que nació el intérprete de temas como 'Mi decisión', 'Tomando cerveza', 'Siga bebiendo' y 'El pegao'. Aunque se pudieron observar figuras del entretenimiento nacional como Yeferson Cossio y La Liendra, los fanáticos también notaron la ausencia de algunos exponentes del género.

Ante la oleada de preguntas en redes sociales, Rivera decidió pronunciarse sobre el tema, revelando de esta forma que sí invitó a sus colegas, solo que algunos de ellos no pudieron asistir.

Por qué Pipe Bueno, Luis Alfonso y Jessi Uribe no fueron a la boda de Jhonny Rivera

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Rivera confesó por qué hicieron falta algunos de sus compañeros de trabajo en la celebración por su unión con Jenny López:

"Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso no estaba invitado y estaba confirmado, pero a último momento se le presento un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje, él siempre me dijo desde el principio que era imposible, Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir", comentó.

Asimismo, añadió que Luis Alberto Posada no pudo asistir por temas de salud y que no supo por qué El Charrito Negro tampoco pudo llegar al evento. También habló acerca de por qué decidió priorizar a Cossio y Mauricio Gómez en vez de otros creadores de contenido digital, señalando que son un grupo muy amplio y que tuvo en cuenta a las personas con las que mantiene un contacto frecuente.

Finalmente, contó que tampoco incluyó a los medios de comunicación a la recepción debido a que quería que la celebración fuera espontánea y la aparición de cámaras y la realización de entrevistas podría cohibir a las personas de disfrutar la fiesta.

Es necesario mencionar que la pareja pensó inicialmente en realizar una ceremonia íntima; sin embargo, con el tiempo expandieron la lista, hasta superar los 350 invitados.