Hermano de Darío Gómez mostró a su esposa y algunos pensaron que era su hija

Y es que el artista, uno de los hermanos de Darío Gómez, había sido muy reservado con su vida privada, hasta que decidió presumir de su esposa, que ha estado con él en los momentos buenos y en los más difíciles.

“Hoy quiero mostrarles a la mujer con la que comparto los momentos más bonitos de mi vida. 💛 Mi esposa, mi compañera, la que siempre está a mi lado. Gracias por caminar conmigo siempre”, escribió el cantante antioqueño junto a una imagen en la que aparee posando con su esposa.

Muchos felicitaron a Gómez, que sufrió un derrame cerebral, mientras que otros notaron que ella aparenta ser mucho más joven que él, y no dudaron en dejar su opinión. “Pensé que era hija”, “Esa dinastía siempre les gusta 30 años menores que ellos” y “Jovencita”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.



En una entrevista pasada con Tropicana, el artista, de 64 años, contó que, aunque solo se ha casado con su actual esposa, tuvo cinco hijos con distintas mujeres, y tiene tres nietos. Con su esposa actual tuvo al menor de sus hijos, que cumplió 18 años en noviembre de 2025.



Hijo de Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, que murió a los 19 años

La familia de la dinastía Gómez ha estado marcada por la tragedia, pues ha tenido que vivir varios eventos desdichados. Uno de ellos fue la muerte de Hernán Darío, uno de los hijos de Hernán Gómez, que falleció un accidente de tránsito, cuando el artista estaba dando un concierto con varios de sus hermanos.

El cantante antioqueño habló del tema en ‘La Red’ y contó que, en ese momento, en 2007, su hijo (que para ese momento tenía 19 años) le dijo que iba a recoger a la novia, en una moto que tenía, y se despidió con un beso. No obstante, minutos después, cuando empezó a cantar delante del público, su mamá le dijo que entonara ‘Nadie es eterno’ en honor a su heredero que acababa de morir.

El hermano del ‘Rey del despecho’ recordó que el accidente se dio cuando el joven regresaba con la novia al concierto. En el camino, se encontró con “dos muchachos muy borrachos”, que, por esquivar un hueco (que ya estaba tapado), invadieron el otro carril y chocaron a Hernán Darío. "Se mataron todos", menos la novia, reveló.

Aunque la pérdida fue muy dolorosa, Gómez recibió el apoyo de toda su familia, incluyendo el de su esposa, y al final entendió que “son cosas de Dios”, con las que debe vivir.