Esposa de Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, e hijo que murió a los 19 años

Hermano de Darío Gómez, reconocido cantante de música popular que falleció, presentó a su esposa y algunos pensaron que era su hija. Detalles de lo que dijo sobre ella.

Hermano de Darío Gómez mostró a su esposa y algunos pensaron que era su hija

Se trata de Hernán Gómez, uno de los familiares del ‘Rey del despecho’ que también es cantante, y que a través de Instagram quiso presentarles a sus seguidores a la mujer que ama.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de feb, 2026
