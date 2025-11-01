¿Quiénes son los hermanos de Darío Gómez?: dos fallecieron y varios son famosos

Darío Gómez sin duda dejó una huella en la música colombiana, éxitos como ‘Sobreviviré’, ‘Entre comillas’, ‘La Tirana’, entre otros, marcaron a toda una generación y siguen siendo escuchados por los colombianos y por los fanáticos del intérprete.

El artista falleció el 26 de julio del 2022 y su partida tomó por sorpresa a muchos, sin embargo, sus hermanos han continuado su legado y siguen cantando sus temas más famosos, con lo que su memoria sigue siendo recordada.

El antioqueño tenía una gran familia, sus padres tuvieron 13 hijos y él era el cuarto, por lo que la mayor parte era menor que él. Además, un tema que siempre dio de qué hablar es que el cantante acabó con la vida de su padre accidentalmente por cuidar a los más pequeños y a su mamá.



Hermanos de Darío Gómez

Vale la pena mencionar que dos de los hermanos del intérprete han fallecido. La primera fue Rosángela Gómez, quien tenía solo 33 años cuando falleció a causa de un derrame cerebral. Por otro lado, está Gabriel Gómez, que se convirtió en noticia por su deceso.

El hombre estaba en medio de un show de fin de año cuando tuvo un infarto fulminante que acabó con su vida, además, sucedió mientras cantaba ‘Nadie es eterno en el mundo’ un tema de su hermano, a quien le estaba realizando un homenaje.



Parece que, durante sus últimos años, el ‘Rey del Despecho’ no tenía mucho contacto con su familia y con algunos de sus hermanos. De hecho, Nelson, uno de los que también se dedican a la música le mencionó a la Revista Vea que: “mi hermano no era una sombra buena, sino una sombra aplastante”.

Por otro lado, Hernán Gómez y Wilson también trabajan cantando, de hecho, el primero de ellos ha adquirido cada vez más popularidad e incluso ha trabajado con otros nombres reconocidos de la industria de la música popular en Colombia.

Según Tropicana, entre la lista de hermanos de Darío Gómez, además de los ya mencionados, se encuentran: Orlando, Elba, Heriberto, William, Gabriel, Reinaldo, Miriam y Gerardo, quienes se han mantenido alejados del ojo público.