J Balvin casi sufre infarto en concierto de Medellín; su mamá, llorando, pidió que parara

Así lo contó en una conversación con Ibai, ‘streamer’ español al que le mostró la lujosa casa que tiene entre las montañas de Antioquia. Mientras tomaban un descanso frente a la fogata, el ‘influencer’ lo felicitó por el concierto de siete horas que dio en Medellín, el 29 de noviembre de 2025, en el que tuvo invitados de primer nivel, como 50 Cent, Ryan Castro y Maluma.

José Osorio, como en realidad se llama el paisa, empezó a contar que quería dar un concierto único para su gente, pero no todo fue perfecto, pues su salud estuvo expuesta por la exigencia a la que llevó su cuerpo. Incluso, aseguró, estuvo cerca de infartarse.

“Hubo un momento en el concierto, que ya empecé a dejar… o sea, estás en la mitad, 360, y yo solo estaba viendo todo negro. Yo hablaba por el intercom, que es como un botoncito que tiene el micrófono y no te escuchan los que están afuera, pero te escucha tu equipo de trabajo. Entonces yo era: ‘Ey, me estoy mareando, no estoy viendo, estoy pálido’. Hubo un momento que, mientras estaba cantando, me ponía la mano en la cara y estaba totalmente congelada. Cuando se montó Yandel, bajé, el médico me tomó las pulsaciones y me dijo: ‘Estás a 190 pulsaciones, estás a nada de un infarto’”, relató el intérprete de Rojo.

Incluso, su madre le pidió que no se arriesgara y detuviera el ‘show’ por su propio bien. “Mi mamá se acercó, se metió por debajo de la tarima, obviamente como toda madre emocionada, llorando, me dice: ‘Mijo, pare. Tenés que parar el concierto. No te vas a morir acá’. Y yo, con mucho miedo la verdad, mientras estaba abajo me comí seis helados, porque las calorías, especialmente las del helado, se consumen más rápido en el cuerpo. Pero el problema era que, claro, era un pico de insulina, subía, me montaba a la tarima con tres helados encima, pero después ese pico volvía y bajaba. Todavía no lo supero, la verdad”, agregó el reguetonero.



El antioqueño no quería repetir en Bogotá lo que vivió en su concierto de Medellín, y para el ‘show’ en El Campín se preparó mejor y tuvo un equipo médico a su disposición. Además, como la capital está a una altura superior que la ‘Ciudad de la eterna primavera’, viajó cuatro días antes para poder adaptarse mejor, reveló él en otra conversación, con Roberto Cardona.

¿Cuántos hijos tiene J Balvin?

El cantante se convirtió en padre por primera vez en junio de 2021, cuando su pareja, la modelo y actriz argentina Valentina Ferrer, dio la bienvenida a su primer hijo y único hijo (hasta ahora), Río.

Desde entonces, Balvin ha mantenido un perfil reservado en torno a la vida privada de su familia, buscando proteger la tranquilidad y la intimidad de su retoño. Pese a ello, el artista ha compartido en algunas ocasiones reflexiones y momentos personales que muestran cómo la paternidad ha influido en su forma de ver la vida, aportándole un nuevo sentido de calma y prioridades más centradas en la familia.

