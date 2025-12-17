Publicidad

J Balvin casi sufre infarto en concierto de Medellín que duró siete horas

J Balvin contó que casi sufre un infarto en medio de su concierto de Medellín, en el que tuvo varios invitados de primer nivel. Su mamá, llorando, le pidió que parara.

J Balvin casi sufre infarto en concierto de Medellín; su mamá, llorando, pidió que parara

El artista antioqueño dio un ‘show’ sin precedentes, que duró siete horas. No obstante, para el cantante fue un desafío poder terminarlo, pues le dio la pálida.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de dic, 2025
