El Desenlace se acerca: estos son los 6 deportistas que conquistaron el podio del Reto 3X

Luego de una eliminatoria de alta exigencia donde 200 competidores se enfrentaron cara a cara, solo los 15 hombres y 15 mujeres más fuertes de la convocatoria lograron pasar, los puestos para la siguiente fase finalmente tienen nombre y apellido.

Solo seis personas lograron superar el agotamiento físico y mental para convertirse oficialmente en Retadores.

El segundo capítulo de esta serie comienza con una declaración de intenciones pues cada deportista tiene una historia,una palara que lo define y resume todo lo que es: “Fuerza”, “Empuje”, “Ataque”, “Explosión”, “Candela”. Con una determinación que traspasa la pantalla, estos atletas dejaron claro que no conocen el miedo y que han entrenado toda su vida para este momento.



Sin embargo, en el Reto 3x Rexona Clinical by Desafío, las palabras deben sostenerse con hechos. Estos seis deportistas del común, que empezaron como parte de un sueño entremás de20.000 inscritos, han demostrado que tienen el coraje necesario para representar a todo un país. Pero su camino apenas comienza, porque ahora la vara sube a un nivelmucho más elevado.

El escenario está listo para este enfrentamiento pues los seis Retadores clasificados ahora tienen el privilegio y la enorme responsabilidadde enfrentarse a los Desafiantes que Colombia eligió por votación: Juan, Potro y Marlon en la categoría masculina, y Karoline, Luisa y Darlyn en la femenina.

Los Desafiantes tendrán de su lado la experiencia, la técnica y el peso de su historia, mientras que los Retadores llegan con el hambre de ganar, con la fuerza de quien no tiene nada que perder y todo por demostrar. En El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, el estrés no será un obstáculo, sino el motor para descubrir quién es realmente el mejor.



Lo que están a punto de ver, no es solo una competencia de fuerza, para los Desafiantes también es una batalla por el honor.

No se pierdan el próximo capítulo, pues marcará el inicio de El Desenlace, el momento definitivo donde los Desafiantes y los Retadores se enfrentarán para decidir quién es el ganador del terreno impredecible de este Reto.

