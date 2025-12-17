Diciembre Biocultural: sonidos de Colombia y Latinoamérica se toman el Centro Nacional de las Artes

El Centro Nacional de las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes vive la segunda edición de Diciembre Biocultural, una programación musical que conecta territorio, memoria y creación a través de conciertos que celebran la diversidad musical de Colombia y Latinoamérica.

La programación nacional reúne importantes referentes de la música colombiana. Adriana Lucía regresa al Teatro Colón con Maestro Lucho, un homenaje en formato de big band dedicado a Lucho Bermúdez, con cerca de treinta artistas en escena . A esta celebración se suman Los Hermanos Aicardi, quienes mantienen vivo el legado musical de Rodolfo Aicardi, y la Orquesta La Pascasia de Medellín, con una propuesta tropical que combina piezas inéditas y sonidos del siglo XX.



El evento también da espacio a expresiones musicales de distintas regiones del país. Son Mujeres de Cali y los picoteros Mily Iriarte y Monosóniko del Caribe, con una propuesta que fusiona herencias afrocaribeñas y tecnologías populares del sonido.

Desde el sur del país, Lucio Feuillet y La Murga Bailando Bailando protagonizan un recorrido musical que inicia en el Chorro de Quevedo y culmina en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, llevando a Bogotá la sensibilidad andina de Nariño. En la Sala Delia Zapata se presenta El Palenque de Delia, agrupación que mantiene vivo el legado cultural de Delia Zapata Olivella a través de las tradiciones populares del país.

A esta celebración musical se suma Los Melódicos, histórica agrupación venezolana fundada en 1958 y referente de la música tropical en América Latina. Con un repertorio que nace en las costas caribeñas de Venezuela, Colombia y otros países del Caribe, la orquesta ofrecerá un espectáculo de una hora y media ininterrumpida, en el que el público podrá disfrutar de grandes éxitos bailables.





Aunque Diciembre Biocultural inició el pasado 4 de diciembre, la mayor parte de su programación se desarrolla del miércoles 17 al domingo 21 de diciembre, consolidándose como un espacio para cerrar el año con música, memoria y celebración cultural.

Las entradas para Maestro Lucho por Adriana Lucía y Los Melódicos están disponibles en Tuboleta, mientras que los demás conciertos son de entrada libre.