Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Diciembre Biocultural: sonidos de Colombia y Latinoamérica se toman el Centro Nacional de las Artes - CaracolTV

El Centro Nacional de las Artes celebra Diciembre Biocultural con conciertos que reúnen referentes latinoamericanos y grandes voces de la música colombiana.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Patrocinado

Diciembre Biocultural: sonidos de Colombia y Latinoamérica se toman el Centro Nacional de las Artes

El Centro Nacional de las Artes celebra Diciembre Biocultural con conciertos que reúnen referentes latinoamericanos y grandes voces de la música colombiana.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
DICIEMBRE MIN CULTURA.png