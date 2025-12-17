El beso de Gero y Valentina, del 'Desafío', que nunca salió en televisión y ahora es viral

Una de las amistades más fuertes que se creó en La Ciudad de las Cajas este 2025 es la que conforman el hijo de Juan Pablo Ángel y la emprendedora girardoteña, quienes se conocieron cuando hicieron parte de Beta original. Durante el break del programa, antes de la Carrera por Colombia, los jóvenes lograron reencontrarse y estrechar mucho más su relación.

Gero y Valentina, del 'Desafío 2025', se besaron

Los equipos de trabajo de los dos Súper Humanos publicaron un video en colaboración con sus respectivas cuentas en donde se les observa haciendo un trend de TikTok. Pese a que el contenido fue grabado hace semanas, salió a la luz en este mes de diciembre, demostrado de esta forma el estrecho vínculo que han logrado construir.



En el clip se les observa cantando una nueva versión de 'La puerta es el amor' de la película 'Froozen'.





"¿Te digo algo? ¿Qué? Me tienes hasta aquí... Wow, eso quería decir. No hay peor pareja que nosotros dos; sí, nosotros dos. Los dos somos bipolares, también somos un desorden", se les escucha decir.

Sin embargo, lo que en realidad dio de qué hablar fue el hecho de que al final del clip, la joven se le acercó a su amigo para darle un beso en los labios. De inmediato, sus admiradores reaccionaron en redes: "Amo la personalidad de Valentina", "Me encantan la buenas vibras de Gero y Vale. 👏🏻👏🏻👏🏻 Bendiciones y éxitos para los dos", "Me encantan.😍😍😍 Lo mejor del Desafío 🔥", son algunos de los mensajes que se leen.

Este no es el único beso que Gero se habría dado con alguna compañera del exitoso formato, pues frente a las cámaras tuvo un acercamiento con Rosa. Durante el encuentro confesó que no posee problemas con tener contacto físico con sus amigas, pues en varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y cómo salió del clóset.

