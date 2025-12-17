Publicidad

Gero y Valentina se besaron en el break del 'Desafío': VIDEO viral- CaracolTV

Los súper Humanos se conocieron cuando hicieron parte de Beta en el reality de los colombianos. Durante el break tuvieron la oportunidad de conocerse más y fortalecer su amistad.

El beso de Gero y Valentina, del 'Desafío', que nunca salió en televisión y ahora es viral

Durante el break del reality de los colombianos, los Súper Humanos lograron fortalecer su amistad fuera de La Ciudad de las Cajas. Recientemente se conoció un comprometedor video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Gero y Valentina, del 'Desafío del Siglo XXI', se besaron en el break.