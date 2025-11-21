Gero confesó que le gustaría llevarse al Juez a la Suite ditu: estas fueron sus palabras

Gamma logró cumplir con el castigo que Alpha les asignó y, ya de regreso en la casa, Gero sorprendió con una confesión. Entre risas, aseguró: “A mí me encantaría ir a la Suite Ditu con el Juez, sería para hablar de todo. Yo me quiero llevar a Leo y a Zambrano”.

El comentario llamó la atención en Rosa, quien reaccionó al instante. Luego, Gero agregó: “También quiero ir con Rosa, porque desde el inicio ella me decía que, si se ganaba el patito, me iba a llevar”. Sin embargo, dejó claro que su prioridad sigue siendo compartir ese premio con los dos hombres de su escuadra naranja.

Qué pasó con Deisy y Rata en el Desafío

Por otro lado, en la casa Alpha, Valkyria tocó el tema de las relaciones dentro del reality. Contó que es fácil enamorarse en el Desafío, pero que lo verdaderamente importante es ver si los estilos de vida y personalidades son compatibles fuera de la Ciudad de las Cajas.

De inmediato, Deisy y Rata entraron en tono de broma sobre una presunta boda “pero en 20 años”, lo que provocó risas entre todos. Valkyria recordó que desde el inicio del programa era Rata quien buscaba a Deisy, incluso lanzándole piropos desde la otra casa.



