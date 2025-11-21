Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate

Alpha se quedó nuevamente con la victoria en el reality de los colombianos, por lo que tomó la decisión se seguir con su estrategia de repartir responsabilidades en La Ciudad de las Cajas. En este sentido, mandó el Chaleco de Sentencia a Neos y les puso a los integrantes de Gamma el castigo.

Fue precisamente Andrea Serna la que brindó detalles sobre esta penitencia: "El equipo que reciba ese castigo, tendrá que ir al Rincón de los Castigos y allí encontrará una playa con arena, tendrán que estar en vestido de baño para estar de una manera apropiada para una playa y van a tener que repetir varias veces en la noche una prueba que requiere de fuerza y equilibrio", mencionó.

Por qué se desmayó Isa, de Gamma, en el 'Desafío del Siglo XXI'

La joven se encontraba realizando la prueba que consistían en sostener con el cuerpo una plataforma sobre la que estaban unos cocos mientras se cumplía un determinado tiempo. Leo les solicitó a sus compañeros esperar un par de segundos más después de que sonara la alarma para poder cumplir con el reto; sin embargo, la joven no logró esta tarea, pues terminó desvaneciéndose.

Zambrano, al igual que el resto de los naranjas, corrió hasta el lugar donde estaba ubicada la Súper Humana para auxiliarla; por lo que se dispuso a levantarle los brazos y las piernas con ayuda de Leo para estabilizarla. Una vez recobró los sentidos, la joven siguió la indicación del Súper Humano, quien le sugirió acostarse con sus compañeras en un flotador y ubicarse en la mitad, pues de esta forma podría tomar un poco más de calor.

Las reacciones ante el desmayo de la competidora no se hicieron esperar: "La cantidad de castigos que hizo Mencho, Yudi, Rosa y firmes. Esta con el primer castigo y ya andas cayéndose al piso, denle su chaleco 😂", "Un solo castigo y están que se mueren. El Gamma de antes aguantó todos los castigos y no lloraban tanto", son algunos de los mensajes que se destacan.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.