Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate

Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate

Alpha se quedó con la victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tuvo lugar en el Box Blanco. Los morados decidieron mantenerse firmes y atacar a Gamma.

Isa se desmayó en el Rincón de los Castigos mientras Gamma cumplía con su penitencia en La Ciudad de las Cajas.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

