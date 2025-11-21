Revelan últimos videos de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes del secuestro

Este 21 de noviembre se cumplieron 48 horas del secuestro del hijo del cantante de música popular, quien fue secuestrado en la noche del 18 de noviembre, cuando se desplazaba desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca, donde abordaría un avión en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

El último video de Miguel Ayala antes de ser secuestrado

Noticias Caracol hizo una reconstrucción de lo que ocurrió horas antes de la retención. Según dio a conocer, el joven viajaba junto a Nicolás Pantoja, su mánager, por la Vía Panamericana (Cauca), pues había tenido una gira de conciertos por la zona durante el fin de semana del puente festivo.



De hecho, recogieron en la emisión de la mañana los videos que han sido publicados en redes sociales en donde se aprecia cómo fue el concierto que ofreció en el corregimiento de Huisitó, El Tambo, dado que se presentó en una discoteca en la noche del domingo 16 de noviembre.



Según el reporte de la Policía, la retención ocurrió el martes hacia las 8:45 p.m., cuando el artista y su representante fueron bloqueados por varios sujetos armados a bordo de dos carros y una motocicleta, que les solicitaron regresar y desviarse del camino original, apoderándose de ellos. Esto ocurrió a la altura de El Tunel, en Cajibío.

Es justamente en esta zona que se reporta la presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC que están lideradas por Iván Mordisco



Quién es Miguel Ayala, el cantante secuestrado en Cauca

Es un destacado cantante de música popular que inició su carrera artística en 2021 y ha contado con el apoyo de su padre, el destacado artista del mismo género musical Giovanny Ayala. Además de forjar su propio camino dentro de la industria artística, tuvo la posibilidad de presentar a 'Yo Me Llamo', el concurso de imitación en el que Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se encargaban de evaluar el rendimiento de los participantes y darles consejos para que se convirtieran en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

Por el momento, la familia Ayala publicó un comunicado en sus redes sociales en el que solicitó respeto por la privacidad de sus integrantes y comprensión mientras se esclarece el caso.

