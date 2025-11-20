Hija de actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ tiene enfermedad crónica a los 9 años

Diana Neira, que interpretó a Íngrid Peláez en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, compartió una imagen de ella en el hospital junto a su hija, a quien tuvo con el también actor Ricardo Abarca, en la que contó que la menor, de 9 años, fue diagnosticada con diabetes tipo 1.

“Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con Diabetes Tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado, … pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo. Hoy elijo creer. Creo que Dios es bueno, incluso cuando no entiendo. Creo que su voluntad es perfecta, incluso cuando duele. Creo que, en todo momento, él ha estado presente: abrazando a Julieta, fortaleciendo a Richie, arrullando a Alaia y recogiendo con ternura cada una de mis lágrimas”, empezó diciendo Neira en una publicación de Instagram.

La actriz —que también es recordada por sus papales en producciones de Caracol como, ‘Padres e Hijos’, ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘La ronca de oro’— decidió hablar de la enfermedad de su hija a propósito del Día Mundial de la Diabetes y de paso les envío un mensaje de apoyo a todas las madres que también están pasando por lo mismo con sus hijos.

"Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la Sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa: espiritual, emocional, mental y física. Y clamo con fe por el milagro que sé que puede hacer. […] Si tú también tienes un hijo o hija con Diabetes Tipo 1, te abrazo. Si eres una mamá librando la batalla de un diagnóstico, te abrazo con el corazón", agregó la bogotana.

Esta misma enfermedad la padece el esposo de Neira, Ricardo Abarca, desde hace 14 años, comentó él en una publicación de Instagram. Sin embargo, esto no le ha impedido llevar un estilo de vida activo, sino que, por el contrario, lo ha motivado a adoptar hábitos saludables.



¿Qué significa tener diabetes tipo 1?

La diabetes tipo 1 implica enfrentar una condición crónica en la que el propio sistema inmunológico destruye por error las células del páncreas responsables de producir insulina, la hormona que permite que la glucosa entre en las células para convertirse en energía, explica Mayo Clinic. Sin insulina, el azúcar se acumula en la sangre y puede causar complicaciones graves en poco tiempo. A diferencia de la diabetes tipo 2, esta variante no está relacionada con hábitos de vida y puede aparecer en niños, adolescentes o adultos jóvenes sin que existan antecedentes de mala alimentación o sedentarismo.

La enfermedad exige un control constante. Las personas diagnosticadas deben administrarse insulina varias veces al día y medir sus niveles de glucosa de forma regular, ajustar la alimentación y aprender a reconocer señales de alarma como hipoglucemias o subidas repentinas de azúcar.

La diabetes tipo 1 no tiene cura, pero sí un tratamiento eficaz. Con información, apoyo médico adecuado y un monitoreo riguroso, quienes viven con esta condición pueden desarrollar sus actividades cotidianas sin mayores limitaciones.