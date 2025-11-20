En vivo
Hija de actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' tiene enfermedad crónica a los 9 años

Hija de actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ tiene enfermedad crónica a los 9 años

La artista que participó en la primera versión de la novela de Caracol compartió el sufrimiento que siente desde hace cuatro meses cuando recibió el diagnostico de su primogénita.

Hija de actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' tiene enfermedad crónica
Hija de actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' tiene enfermedad crónica
Foto: Captura de Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

