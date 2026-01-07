Sara Corrales sorprendió a su esposo con tremendo regalo de cumpleaños en Colombia

Sara Corrales no podía pasar desapercibido el cumpleaños de su esposo, Damián Pasquini. Para darle algo muy especial, decidió llevarlo a un lugar mágico en Colombia. Según indicó en la más reciente publicación, los dos llegaron al Eje Cafetero y conocer su cultura y sus paisajes.

Regalo de cumpleaños de Sara Corrales a Damián Pasquini

"Nos fuimos a celebrar el cumpleaños en el corazón del Eje Cafetero. Durante cuatro días nos sumergimos en una de las experiencias cafeteras más increíbles que hemos vivido. Este regalo fue para mi esposo, un verdadero enamorado del café, y también una forma de cumplirle un sueño: vivir el café desde su origen, en la tierra más emblemática de mi país. Un viaje lleno de aroma, aprendizaje y amor", expresó.



En el video que la actriz de 'Vecinos' subió a su Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, se puede apreciar esos paisajes, la complicidad que hay entre los dos y lo feliz que fue él en esta experencia colombiana. Frente a esto, los seguidores reaccionaron y más dijo afirmó que también quería ese regalo.

"Hermosa experiencia ,saludos", "divinos, feliz cumpleaños Damián,y qué mejor que en el Eje Cafetero", "hermosa Sara y ese esposo ni se diga. Eres tan sencilla y humilde, Dios los bendiga", "Ay no, maravilloso todo, ustedes juntos son un hit", "bonito que muestres lo lindo que es nuestro país", "una reina para un rey, Damián no pudo elegir mejor esposa, y Sarita no Merecía menos que un rey", afirmaron algunos.



A qué se dedica el esposo de Sara Corrales, Damián Pasquini

El esposo de Sara Corrales es un empresario argentino que ha desarrollado su carrera lejos de los reflectores, enfocado en el ámbito de los negocios digitales y el crecimiento de proyectos comerciales en América Latina. La relación entre ambos se consolidó durante su etapa en México, donde surgió una conexión que fue creciendo de manera natural hasta llevarlos al matrimonio.

Desde entonces, han construido una vida en pareja marcada por la estabilidad, el apoyo mutuo y planes a largo plazo, manteniendo un equilibrio entre la vida privada y las apariciones públicas

