La Usurpadora
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Cuál fue el regalo de Sara Corrales a su esposo, Damián Pasquini: mira la reacción

En medio de su cuarto mes de embarazo, Sara Corrales ha dejado ver en redes sociales el momento pleno que vive al lado de Damián Pasquini y conmemoró de manera especial su cumpleaños.

Sara Corrales sorprendió a su esposo con tremendo regalo de cumpleaños en Colombia

Sara Corrales, quien tiene cuatro meses de embarazo, no ha parado de publicar en sus redes sociales lo feliz que está con Damián Pasquini y celebró por todo lo alto un día más de vida del empresario.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 7 de ene, 2026
