Cómo se conocieron Carlos y Carolina del Grupo Siam: estuvieron separados por un año

Este siete de enero, el programa de 'Día a Día' estuvo lleno de mucho amor y emoción. Grupo Siam, integrado por Carolina Núñez y Carlos Montaño, hablaron acerca de cómo se conocieron y de la vez que se separaron, pero unos meses después se casaron.
"Hace 20 años, yo estaba presentando mi examen de admisión en el conservatorio Antonio María Valencia en Cali. Yo me senté a esperar mi turno y ella ya había pasado, ya llevaba un año en el canto lírico. Tenía como unos amiguitos que le soplaban y les decía que el cupo para tenor se había cerrado", afirmó Montaño.
Después de esto, indicó que él adicionó con una canción, aunque ella no se había dado cuenta que él estaba ahí, hicieron una producción musical titulada 'Nuestra historia' donde relata cómo vivieron ese momento específico.
Qué pasó entre Carlos y Carolina del Grupo Siam
A pesar de llevar 22 años juntos y 17 de casados, ellos estuvieron separados por un año. Según indicaron en el matutino de Caracol Televisión, cuando decidieron terminar su relación, fue muy dolorosa. "Nosotros terminamos muy feo. Estábamos chiquitos también, íbamos a cumplir dos años de ser novios, y llegábamos a cantar y yo le decía, 'es un gran necio'", indicó Carolina.
Posteriormente, revelan que se separon durante esos 12 meses y a raíz de esta situación, crearon la canción 'Un año después' y al volverse a encontrar. Montaño confesó que él la llamó para hablar de lo sucedido, pedir perdón y verse en un café. Por ello, volvieron a cantar en el escenario, porque ya tenían una buena relación y podían verse.
"Cuando terminamos, yo entendí muchas cosas, y tuve dos caminos. Me echo a la pena o lo veo desde el punto de vista, que Dios quiere que vea las cosas. Me ha hecho perder una gran mujer, y puede ser porque Dios me ama, y si me quiere enseñar algo, es porque le importo", agregó Carlos. Un tiempo después, se reconciliaron y se casaron, y a partir de ahí no se han separado ni un segundo y están felices con su hija Emilia.
