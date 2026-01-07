Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuánto llevan de casados Carlos y Carolina del Grupo Siam; esta es su historia

Durante su paso por 'Día a Día', Grupo Siam habló sobre cómo nació su relación, la hija que tuvieron, quien llegó al programa y dejó en evidencia las habilidades artísticas que heredó de ambos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner DÍA A DÍA DK

Cómo se conocieron Carlos y Carolina del Grupo Siam: estuvieron separados por un año

En una entrevista en 'Día a Día', Grupo Siam contó su historia de amor y contaron también la presencia de su hija, Emilia; la pequeña demostró el talento que heredó de sus padres.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Cómo se conocieron Carlos y Carolina del Grupo Siam: estuvieron separados por un año